Акции челябинского золотодобытчика обвалились после мер Росприроднадзора

Акции холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова на Московской бирже обвалились на 3,12% после ограничительных мер Росприроднадзора. Как следует из данных графика торгов, в начале торговой сессии 14 августа бумаги продавались по 0,8210 рубля.
«Обыкновенные акции эмитента „ЮГК“. Стоимость бумаги 0,8210 рубля за штуку», — отмечено на графике торгов.
Сессия, стартовав с обвала, продолжилась. По состоянию на 13 часов, падение замедлилось. Ценная бумага торговалась на отметке 0,8276 рубля, что соответствует снижению на 2,34%.
Изменения произошли после объявленных Росприроднадзором ограничений работы месторождений в поселках Светлинский, Кочкарский (Пластовский район), Березняковский (Еткульский район) и Западный Курасан (Верхнеуральский район). Приостановка может продлиться до 90 дней, однако предписания ведомства золотодобытчик пока не получил. В пресс-службе ЮГК 12 августа заявили, что на территории предприятий холдинга в регионе содержание мышьяка оказалось в два-три раза ниже нормативного уровня.
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