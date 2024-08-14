Акции челябинского золотодобытчика обвалились после мер Росприроднадзора

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Снижение цены акций произошло на фоне продаж о закрытии месторождений на время
Снижение цены акций произошло на фоне продаж о закрытии месторождений на время Фото:

Акции холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова на Московской бирже обвалились на 3,12% после ограничительных мер Росприроднадзора. Как следует из данных графика торгов, в начале торговой сессии 14 августа бумаги продавались по 0,8210 рубля.

«Обыкновенные акции эмитента „ЮГК“. Стоимость бумаги 0,8210 рубля за штуку», — отмечено на графике торгов.

Сессия, стартовав с обвала, продолжилась. По состоянию на 13 часов, падение замедлилось. Ценная бумага торговалась на отметке 0,8276 рубля, что соответствует снижению на 2,34%.

Изменения произошли после объявленных Росприроднадзором ограничений работы месторождений в поселках Светлинский, Кочкарский (Пластовский район), Березняковский (Еткульский район) и Западный Курасан (Верхнеуральский район). Приостановка может продлиться до 90 дней, однако предписания ведомства золотодобытчик пока не получил. В пресс-службе ЮГК 12 августа заявили, что на территории предприятий холдинга в регионе содержание мышьяка оказалось в два-три раза ниже нормативного уровня.

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Акции холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова на Московской бирже обвалились на 3,12% после ограничительных мер Росприроднадзора. Как следует из данных графика торгов, в начале торговой сессии 14 августа бумаги продавались по 0,8210 рубля. «Обыкновенные акции эмитента „ЮГК“. Стоимость бумаги 0,8210 рубля за штуку», — отмечено на графике торгов. Сессия, стартовав с обвала, продолжилась. По состоянию на 13 часов, падение замедлилось. Ценная бумага торговалась на отметке 0,8276 рубля, что соответствует снижению на 2,34%. Изменения произошли после объявленных Росприроднадзором ограничений работы месторождений в поселках Светлинский, Кочкарский (Пластовский район), Березняковский (Еткульский район) и Западный Курасан (Верхнеуральский район). Приостановка может продлиться до 90 дней, однако предписания ведомства золотодобытчик пока не получил. В пресс-службе ЮГК 12 августа заявили, что на территории предприятий холдинга в регионе содержание мышьяка оказалось в два-три раза ниже нормативного уровня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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