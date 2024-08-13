На золотодобывающих предприятиях челябинского олигарха грядут ограничения

Ростехнадзор принял решение об ограничении в Челябинской области работы месторождений предприятий «Южуралзолото» олигарха Константина Струкова. Ранее компания столкнулась с исками от природоохранных прокуратур региона.
«Выявленные нарушения касаются месторождений в Светлинском, Кочкарском (Пластовский район), Березняковском (Еткульский район) и Западном Курасане (Верхнеуральский район). При этом они не относятся к фабрикам по переработке», — пишет РБК со ссылкой на собственный источник.
Издание уточнило, что ограничения на работу предприятий могут ввести на срок до 90 дней. Официальное уведомление о предписаниях компания пока не получала. Ввиду того, что у «Южуралзолота» есть запас руды на складах, ситуация не скажется на производственных процессах.
Как сообщало URA.RU ранее, в июле 2024 года в фирме «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) после прорыва дамбы прошли проверки. Мероприятия закончились возбуждением административных дел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!