13 августа 2024

На золотодобывающих предприятиях челябинского олигарха грядут ограничения

Ростехнадзор решил ограничить работу месторождений «Южуралзолота»
© Служба новостей «URA.RU»
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Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, струков константин, березняковский карьер, гок
ЮГК не впервые попадает в поле зрения надзорных органов Фото:

Ростехнадзор принял решение об ограничении в Челябинской области работы месторождений предприятий «Южуралзолото» олигарха Константина Струкова. Ранее компания столкнулась с исками от природоохранных прокуратур региона.

«Выявленные нарушения касаются месторождений в Светлинском, Кочкарском (Пластовский район), Березняковском (Еткульский район) и Западном Курасане (Верхнеуральский район). При этом они не относятся к фабрикам по переработке», — пишет РБК со ссылкой на собственный источник.

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Издание уточнило, что ограничения на работу предприятий могут ввести на срок до 90 дней. Официальное уведомление о предписаниях компания пока не получала. Ввиду того, что у «Южуралзолота» есть запас руды на складах, ситуация не скажется на производственных процессах.

Как сообщало URA.RU ранее, в июле 2024 года в фирме «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) после прорыва дамбы прошли проверки. Мероприятия закончились возбуждением административных дел.

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Ростехнадзор принял решение об ограничении в Челябинской области работы месторождений предприятий «Южуралзолото» олигарха Константина Струкова. Ранее компания столкнулась с исками от природоохранных прокуратур региона. «Выявленные нарушения касаются месторождений в Светлинском, Кочкарском (Пластовский район), Березняковском (Еткульский район) и Западном Курасане (Верхнеуральский район). При этом они не относятся к фабрикам по переработке», — пишет РБК со ссылкой на собственный источник. Издание уточнило, что ограничения на работу предприятий могут ввести на срок до 90 дней. Официальное уведомление о предписаниях компания пока не получала. Ввиду того, что у «Южуралзолота» есть запас руды на складах, ситуация не скажется на производственных процессах. Как сообщало URA.RU ранее, в июле 2024 года в фирме «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) после прорыва дамбы прошли проверки. Мероприятия закончились возбуждением административных дел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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