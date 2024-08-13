На золотодобывающих предприятиях челябинского олигарха грядут ограничения

Ростехнадзор решил ограничить работу месторождений «Южуралзолота»

14 августа 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

ЮГК не впервые попадает в поле зрения надзорных органов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ростехнадзор принял решение об ограничении в Челябинской области работы месторождений предприятий «Южуралзолото» олигарха Константина Струкова. Ранее компания столкнулась с исками от природоохранных прокуратур региона. «Выявленные нарушения касаются месторождений в Светлинском, Кочкарском (Пластовский район), Березняковском (Еткульский район) и Западном Курасане (Верхнеуральский район). При этом они не относятся к фабрикам по переработке», — пишет РБК со ссылкой на собственный источник. Новость по теме В компании челябинского золотодобытчика проверку прокуратуры назвали рутиной Издание уточнило, что ограничения на работу предприятий могут ввести на срок до 90 дней. Официальное уведомление о предписаниях компания пока не получала. Ввиду того, что у «Южуралзолота» есть запас руды на складах, ситуация не скажется на производственных процессах. Как сообщало URA.RU ранее, в июле 2024 года в фирме «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) после прорыва дамбы прошли проверки. Мероприятия закончились возбуждением административных дел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ростехнадзор принял решение об ограничении в Челябинской области работы месторождений предприятий «Южуралзолото» олигарха Константина Струкова. Ранее компания столкнулась с исками от природоохранных прокуратур региона. «Выявленные нарушения касаются месторождений в Светлинском, Кочкарском (Пластовский район), Березняковском (Еткульский район) и Западном Курасане (Верхнеуральский район). При этом они не относятся к фабрикам по переработке», — пишет РБК со ссылкой на собственный источник. Издание уточнило, что ограничения на работу предприятий могут ввести на срок до 90 дней. Официальное уведомление о предписаниях компания пока не получала. Ввиду того, что у «Южуралзолота» есть запас руды на складах, ситуация не скажется на производственных процессах. Как сообщало URA.RU ранее, в июле 2024 года в фирме «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) после прорыва дамбы прошли проверки. Мероприятия закончились возбуждением административных дел.