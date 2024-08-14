В мире Украина МИД: Украина вторжением в Курскую область поставила переговоры с РФ на паузу 14 августа 2024 в 13:33 Размер текста - 17 + Мирные переговоры по окончанию конфликта между РФ и Украиной поставлены на паузу, заявил Мирошник Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирные переговоры между РФ и Украиной по окончанию спецоперации отложились на неопределенный срок из-за вторжения украинских ДРГ в Курскую область 6 августа. Об этом сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник. «Террористическими действиями в Курской области Украина поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами», — заявил Мирошник во время брифинга. Соответствующее видео опубликовано пресс-службой МИД РФ на официальной сайте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Мирные переговоры между РФ и Украиной по окончанию спецоперации отложились на неопределенный срок из-за вторжения украинских ДРГ в Курскую область 6 августа. Об этом сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник. «Террористическими действиями в Курской области Украина поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами», — заявил Мирошник во время брифинга. Соответствующее видео опубликовано пресс-службой МИД РФ на официальной сайте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям