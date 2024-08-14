МИД: Украина вторжением в Курскую область поставила переговоры с РФ на паузу

Мирные переговоры по окончанию конфликта между РФ и Украиной поставлены на паузу, заявил Мирошник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мирные переговоры между РФ и Украиной по окончанию спецоперации отложились на неопределенный срок из-за вторжения украинских ДРГ в Курскую область 6 августа. Об этом сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник.
«Террористическими действиями в Курской области Украина поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами», —
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