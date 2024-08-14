МИД: Украина вторжением в Курскую область поставила переговоры с РФ на паузу

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, рукопожатие, встреча, переговоры, сделка, дипломаты, договор, бизнесмены
Мирные переговоры по окончанию конфликта между РФ и Украиной поставлены на паузу, заявил Мирошник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирные переговоры между РФ и Украиной по окончанию спецоперации отложились на неопределенный срок из-за вторжения украинских ДРГ в Курскую область 6 августа. Об этом сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник.

«Террористическими действиями в Курской области Украина поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами», — заявил Мирошник во время брифинга. Соответствующее видео опубликовано пресс-службой МИД РФ на официальной сайте.

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Мирные переговоры между РФ и Украиной по окончанию спецоперации отложились на неопределенный срок из-за вторжения украинских ДРГ в Курскую область 6 августа. Об этом сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник. «Террористическими действиями в Курской области Украина поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами», — заявил Мирошник во время брифинга. Соответствующее видео опубликовано пресс-службой МИД РФ на официальной сайте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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