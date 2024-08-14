Челябинцы раскупили садовые участки с домиками

В Челябинске в июле 2024 года по сравнению с прошлым годом число выставленных на продажу садовых участков с домиком снизилось на 3%, а спрос на них вырос на 5%. На данный момент дачи в городе в среднем продаются по 1,67 миллиона рублей за объект, сообщил URA.RU управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремин.
«В Челябинской области по итогам июля 2024 года число предложений о продаже дач в СНТ и ДНТ в сравнении с июлем прошлого года снизилось на 3%. При этом средняя стоимость садовых участков с домиком по итогам июля составила 1,67 миллиона рублей», — рассказал Еремин.
Также управляющий директор отметил, что на данный момент в продаже насчитывается более 3,8 тысячи дачных участков в садовых и дачных некоммерческих товариществах. Все они расположены в разных районах города, их цена зависит от состояния домиков, самих участков, проведенных коммуникаций, а также от наличия инфраструктуры рядом с объектами.
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