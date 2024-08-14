В Тюмени машина убила своего владельца. Видео

В Тюмени мужчину насмерть задавил собственный автомобиль
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Мужчина ремонтировал свой автомобиль на парковке, как вдруг машина начала ехать
Мужчина ремонтировал свой автомобиль на парковке, как вдруг машина начала ехать Фото:

В Тюмени мужчину насмерть зажало между собственным автомобилем и другой машиной. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Известно, что 21-летний тюменец ремонтировал свою иномарку, как вдруг она начала ехать на него. 

"Неожиданно машина начала самопроизвольное движение, молодой человек попытался остановить ее руками, но упал и был зажат между Toyota и другим автомобилем. Водитель скончался", — сообщили в пресс-службе. 

Инцидент произошел на парковке возле жилого дома на улице Сперанского. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

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В Тюмени мужчину насмерть зажало между собственным автомобилем и другой машиной. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Известно, что 21-летний тюменец ремонтировал свою иномарку, как вдруг она начала ехать на него.  "Неожиданно машина начала самопроизвольное движение, молодой человек попытался остановить ее руками, но упал и был зажат между Toyota и другим автомобилем. Водитель скончался", — сообщили в пресс-службе.  Инцидент произошел на парковке возле жилого дома на улице Сперанского. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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