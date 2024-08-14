Мужчина ремонтировал свой автомобиль на парковке, как вдруг машина начала ехать
В Тюмени мужчину насмерть зажало между собственным автомобилем и другой машиной. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Известно, что 21-летний тюменец ремонтировал свою иномарку, как вдруг она начала ехать на него.
"Неожиданно машина начала самопроизвольное движение, молодой человек попытался остановить ее руками, но упал и был зажат между Toyota и другим автомобилем. Водитель скончался", — сообщили в пресс-службе.
Инцидент произошел на парковке возле жилого дома на улице Сперанского. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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