Алаудинов: ВС РФ нанесли мощный удар по ВСУ в Мартыновке Курской области

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Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов заявил о нанесении серьезного удара силам ВСУ в Курской областью в Мартыновке
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов заявил о нанесении серьезного удара силам ВСУ в Курской областью в Мартыновке Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные нанесли мощный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в населенном пункте Мартыновка Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Он отметил, что ВС РФ уничтожили большое количество техники и живой силы противника.

«Их активное продвижение уже остановлено... Очень серьезный урон мы им нанесли в населенном пункте Мартыновка... На сегодняшний день они полностью остановлены, и там очень большое количество техники и живой силы уничтожено и уничтожается», — заявил Алаудинов в эфире Первого канала. По его мнению, Вооруженные силы Украины будут нести огромные потери, пока пытаются воевать на территории РФ и выстраивать логистические маршруты к границам страны. 

Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область. Столкновения с противником наблюдаются до сих пор. 

Чтобы минимизировать потери, Вооруженные силы Украины пытаются отследить по спутникам линии обороны ВС РФ у Льгова и Курчатова (Курская область). Российская армия уже завершает блокирование неприятеля в регионе, большая часть личного состава ВСУ уже уничтожена.

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Российские военные нанесли мощный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в населенном пункте Мартыновка Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Он отметил, что ВС РФ уничтожили большое количество техники и живой силы противника. «Их активное продвижение уже остановлено... Очень серьезный урон мы им нанесли в населенном пункте Мартыновка... На сегодняшний день они полностью остановлены, и там очень большое количество техники и живой силы уничтожено и уничтожается», — заявил Алаудинов в эфире Первого канала. По его мнению, Вооруженные силы Украины будут нести огромные потери, пока пытаются воевать на территории РФ и  выстраивать логистические маршруты к границам страны.  Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область. Столкновения с противником наблюдаются до сих пор.  Чтобы минимизировать потери, Вооруженные силы Украины пытаются отследить по спутникам линии обороны ВС РФ у Льгова и Курчатова (Курская область). Российская армия уже завершает блокирование неприятеля в регионе, большая часть личного состава ВСУ уже уничтожена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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