13 августа 2024

Удачная «грибалка»: жители ЯНАО наловили щук и собрали урожай грибов. Фото

На Ямале народился большой урожай белых грибов и подосиновиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал щедр на грибной урожай
Ямал щедр на грибной урожай Фото:

Жители Ноябрьска делятся в соцсетях снимками удачной «грибалки». За один поход в лес и к реке северянину удалось собрать урожай грибов и поймать молодую щуку.

«Грибалка удалась», — пишет в группе «Рыбалка Ноябрьск» Влад Богданов. На фото – урожай аккуратных грибов, а также молодая щучка.

"Грибалка удалась", - пишет ноябрянин
"Грибалка удалась", - пишет ноябрянин
Фото:

По словам одной из участниц группы Галины Асеевой, попадается много червивых грибов. Между тем, северянке удалось собрать два ведра крепких белых грибов и красноголовиков.

Урожай белых и подосиновиков
Урожай белых и подосиновиков
Фото:

Урожаем подосиновиков поделился и Виктор Альчинский. «Вот такой урожай за полтора часа», – пишет он.

Ведро крепких подосиновиков
Ведро крепких подосиновиков
Фото:

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Жители Ноябрьска делятся в соцсетях снимками удачной «грибалки». За один поход в лес и к реке северянину удалось собрать урожай грибов и поймать молодую щуку. «Грибалка удалась», — пишет в группе «Рыбалка Ноябрьск» Влад Богданов. На фото – урожай аккуратных грибов, а также молодая щучка. По словам одной из участниц группы Галины Асеевой, попадается много червивых грибов. Между тем, северянке удалось собрать два ведра крепких белых грибов и красноголовиков. Урожаем подосиновиков поделился и Виктор Альчинский. «Вот такой урожай за полтора часа», – пишет он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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