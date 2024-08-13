Ямал щедр на грибной урожай
Жители Ноябрьска делятся в соцсетях снимками удачной «грибалки». За один поход в лес и к реке северянину удалось собрать урожай грибов и поймать молодую щуку.
«Грибалка удалась», — пишет в группе «Рыбалка Ноябрьск» Влад Богданов. На фото – урожай аккуратных грибов, а также молодая щучка.
"Грибалка удалась", - пишет ноябрянин
По словам одной из участниц группы Галины Асеевой, попадается много червивых грибов. Между тем, северянке удалось собрать два ведра крепких белых грибов и красноголовиков.
Урожай белых и подосиновиков
Урожаем подосиновиков поделился и Виктор Альчинский. «Вот такой урожай за полтора часа», – пишет он.
Ведро крепких подосиновиков
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