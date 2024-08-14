В Челябинске на «Трактор Винлайн Фесте» выступят «Гаязов Бразерс» и рэпер Гуф

В Челябинске 31 августа на «Трактор Винлайн Фесте», посвященном открытию нового сезона КХЛ, выступят «Гаязов Бразерс» и рэпер Гуф. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».
«Пошла жара. TRAKTOR WINLINE FEST. Первый артист — GAYAZOV$ BROTHER$. Второй артист — GUF. Респект тем, кто с нами», — сообщает telegram-канал клуба.
«Трактор Винлайн Фест» состоится в Челябинске 31 августа в 15 часов. Место проведения — парковка перед ледовой ареной «Трактор».
Самой знаменитой песней «Гаязов Бразерс» считается «Малиновая лада». О Гуфе известно, что певец сотрудничал с Бастой и встречался с певицей Кети Топурия. В прошлом году его концерт в Челябинске несколько раз переносили.
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