07 августа 2022

Свердловчанка упала в обморок на концерте Gayazovs Brothers. Видео

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Охранники отнесли девушку в безопасное место Фото:

Свердловчанка упала в обморок во время выступления Gayazovs Brothers на фестивале Summer Fest. Об этом сообщают журналисты.

«Шел восьмой час концерта: девушке стало плохо, она потеряла сознание. Охрана переносит ее в спокойное место», — пишет «4-й канал» в telegram-канале.

Ранее агентство сообщало, что Gayazovs Brothers на фестивале призвали зал поддержать Россию. Фанатам их идея понравилась.

Второй день крупнейшего музыкального фестиваля SummerFest проходил в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В первый день на сцене МТС Live Hall выступили Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil. Во второй день концерты дали — Дима Билан, Иванушки International, Niletto, Gayazov Brothers, Ольга Бузова, Звонкий, Rasa, Иракли, Alex&Rus.

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Свердловчанка упала в обморок во время выступления Gayazovs Brothers на фестивале Summer Fest. Об этом сообщают журналисты. «Шел восьмой час концерта: девушке стало плохо, она потеряла сознание. Охрана переносит ее в спокойное место», — пишет «4-й канал» в telegram-канале. Ранее агентство сообщало, что Gayazovs Brothers на фестивале призвали зал поддержать Россию. Фанатам их идея понравилась. Второй день крупнейшего музыкального фестиваля SummerFest проходил в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В первый день на сцене МТС Live Hall выступили Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil. Во второй день концерты дали — Дима Билан, Иванушки International, Niletto, Gayazov Brothers, Ольга Бузова, Звонкий, Rasa, Иракли, Alex&Rus.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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