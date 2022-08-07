Охранники отнесли девушку в безопасное место Фото: Антон Макеев © URA.RU

Свердловчанка упала в обморок во время выступления Gayazovs Brothers на фестивале Summer Fest. Об этом сообщают журналисты.

«Шел восьмой час концерта: девушке стало плохо, она потеряла сознание. Охрана переносит ее в спокойное место», — пишет «4-й канал» в telegram-канале.

Ранее агентство сообщало, что Gayazovs Brothers на фестивале призвали зал поддержать Россию. Фанатам их идея понравилась.

Второй день крупнейшего музыкального фестиваля SummerFest проходил в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В первый день на сцене МТС Live Hall выступили Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil. Во второй день концерты дали — Дима Билан, Иванушки International, Niletto, Gayazov Brothers, Ольга Бузова, Звонкий, Rasa, Иракли, Alex&Rus.