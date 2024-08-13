13 августа 2024

Глава депздрава ХМАО раскрыл состояние пациентов, отравившихся в кардиоцентре

Глава депздрава ХМАО: число отравившихся в кардиоцентре пациентов не выросло
© Служба новостей «URA.RU»
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Зараженные сальмонеллой пациенты продолжаются лечиться в инфекционном отделении СОКБ
Зараженные сальмонеллой пациенты продолжаются лечиться в инфекционном отделении СОКБ Фото:
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В кардиоцентре Сургута произошла массовая вспышка сальмонеллеза

Число заразившихся сальмонеллой пациентов в кардиоцентре Сургута не выросло. Больные продолжают находиться в инфекционном отделении, а некоторые из них уже лечатся амбулаторно. Об этом URA.RU сообщил глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский.

«За последние два дня пациентов не добавилось. В стационаре сейчас находятся чуть больше 70 человек. Кто-то уже проходит лечение амбулаторно. Количество тех, кто лечится в стационере, не возросло. Кардиоцентр завершают обрабатывать, чтобы начать оказывать помощь со следующей недели», — прокомментировал агентству Добровольский.

Около сотни пациентов сургутского кардиоцентра отравились после ужина в стационаре, большинство из них перевели в инфекционное отделение СОКБ. К расследованию инцидента подключился глава СКР Александр Бастрыкин и депздрав ХМАО. Инспекторы окружного Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока медучреждения. Вспышку сальмонеллеза мог спровоцировать фаршированный перец.

Ранее URA.RU сообщало, что в медучреждениях ХМАО проверят пищеблоки после массового заражения сальмонеллезом в кардиоцентре Сургута. Окружной депздрав планирует завершить проверку в течение августа.

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Число заразившихся сальмонеллой пациентов в кардиоцентре Сургута не выросло. Больные продолжают находиться в инфекционном отделении, а некоторые из них уже лечатся амбулаторно. Об этом URA.RU сообщил глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский. «За последние два дня пациентов не добавилось. В стационаре сейчас находятся чуть больше 70 человек. Кто-то уже проходит лечение амбулаторно. Количество тех, кто лечится в стационере, не возросло. Кардиоцентр завершают обрабатывать, чтобы начать оказывать помощь со следующей недели», — прокомментировал агентству Добровольский. Около сотни пациентов сургутского кардиоцентра отравились после ужина в стационаре, большинство из них перевели в инфекционное отделение СОКБ. К расследованию инцидента подключился глава СКР Александр Бастрыкин и депздрав ХМАО. Инспекторы окружного Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока медучреждения. Вспышку сальмонеллеза мог спровоцировать фаршированный перец. Ранее URA.RU сообщало, что в медучреждениях ХМАО проверят пищеблоки после массового заражения сальмонеллезом в кардиоцентре Сургута. Окружной депздрав планирует завершить проверку в течение августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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