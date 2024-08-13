Глава депздрава ХМАО раскрыл состояние пациентов, отравившихся в кардиоцентре

Число заразившихся сальмонеллой пациентов в кардиоцентре Сургута не выросло. Больные продолжают находиться в инфекционном отделении, а некоторые из них уже лечатся амбулаторно. Об этом URA.RU сообщил глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский.
«За последние два дня пациентов не добавилось. В стационаре сейчас находятся чуть больше 70 человек. Кто-то уже проходит лечение амбулаторно. Количество тех, кто лечится в стационере, не возросло. Кардиоцентр завершают обрабатывать, чтобы начать оказывать помощь со следующей недели», — прокомментировал агентству Добровольский.
Около сотни пациентов сургутского кардиоцентра отравились после ужина в стационаре, большинство из них перевели в инфекционное отделение СОКБ. К расследованию инцидента подключился глава СКР Александр Бастрыкин и депздрав ХМАО. Инспекторы окружного Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока медучреждения. Вспышку сальмонеллеза мог спровоцировать фаршированный перец.
Ранее URA.RU сообщало, что в медучреждениях ХМАО проверят пищеблоки после массового заражения сальмонеллезом в кардиоцентре Сургута. Окружной депздрав планирует завершить проверку в течение августа.
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