В Екатеринбурге ревнивец взорвал гранату в салоне красоты

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Мужчина, по некоторым данным, хотел отомстить своей бывшей (архивное фото) Фото:

Вооруженный мужчина ворвался в салон красоты в Екатеринбурге и взорвал светошумовую гранату. Предположительно, это произошло на почве ревности, один человек пострадал. Подробности URA.RU сообщил источник в экстренных службах.

«В салон красоты „Не только ногти“ на улице Крауля ворвался мужчина с оружием. По предварительным данным, он взорвал светошумовую гранату», — рассказал собеседник агентства.

По одной из версий, выходка произошла на почве ревности. В салоне находилась бывшая девушка нападавшего, которая получила касательные ранения из травматического оружия. Она направлена для осмотра в травмпункт.

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Вооруженный мужчина ворвался в салон красоты в Екатеринбурге и взорвал светошумовую гранату. Предположительно, это произошло на почве ревности, один человек пострадал. Подробности URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «В салон красоты „Не только ногти“ на улице Крауля ворвался мужчина с оружием. По предварительным данным, он взорвал светошумовую гранату», — рассказал собеседник агентства. По одной из версий, выходка произошла на почве ревности. В салоне находилась бывшая девушка нападавшего, которая получила касательные ранения из травматического оружия. Она направлена для осмотра в травмпункт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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