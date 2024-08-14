В Екатеринбурге ревнивец взорвал гранату в салоне красоты

14 августа 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Мужчина, по некоторым данным, хотел отомстить своей бывшей (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вооруженный мужчина ворвался в салон красоты в Екатеринбурге и взорвал светошумовую гранату. Предположительно, это произошло на почве ревности, один человек пострадал. Подробности URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «В салон красоты „Не только ногти“ на улице Крауля ворвался мужчина с оружием. По предварительным данным, он взорвал светошумовую гранату», — рассказал собеседник агентства. По одной из версий, выходка произошла на почве ревности. В салоне находилась бывшая девушка нападавшего, которая получила касательные ранения из травматического оружия. Она направлена для осмотра в травмпункт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженный мужчина ворвался в салон красоты в Екатеринбурге и взорвал светошумовую гранату. Предположительно, это произошло на почве ревности, один человек пострадал. Подробности URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «В салон красоты „Не только ногти“ на улице Крауля ворвался мужчина с оружием. По предварительным данным, он взорвал светошумовую гранату», — рассказал собеседник агентства. По одной из версий, выходка произошла на почве ревности. В салоне находилась бывшая девушка нападавшего, которая получила касательные ранения из травматического оружия. Она направлена для осмотра в травмпункт.