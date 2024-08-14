В Екатеринбурге ревнивец взорвал гранату в салоне красоты

Вооруженный мужчина ворвался в салон красоты в Екатеринбурге и взорвал светошумовую гранату. Предположительно, это произошло на почве ревности, один человек пострадал. Подробности URA.RU сообщил источник в экстренных службах.
«В салон красоты „Не только ногти“ на улице Крауля ворвался мужчина с оружием. По предварительным данным, он взорвал светошумовую гранату», — рассказал собеседник агентства.
По одной из версий, выходка произошла на почве ревности. В салоне находилась бывшая девушка нападавшего, которая получила касательные ранения из травматического оружия. Она направлена для осмотра в травмпункт.
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