В драке русских и армянских рабочих на стройке Екатеринбурга ранено три человека

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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Оконщики и штукатуры не сошлись в рабочих вопросах Фото:

На строительном объекте в Академическом районе Екатеринбурга конфликт российских и армянских рабочих закончился поножовщиной. После этого три человека попали в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«На стройке жилого дома по улице Академика Ландау произошел конфликт между оконщиками из России и штукатурами из Армении. В результате драки ножевые ранения получили три человека штукатурной бригады», — объяснил собеседник агентства.

С порезами лица и ног пострадавших доставили в больницу №23. Предположительно, причиной ссоры стали разногласия в вопросах работы.

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На строительном объекте в Академическом районе Екатеринбурга конфликт российских и армянских рабочих закончился поножовщиной. После этого три человека попали в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «На стройке жилого дома по улице Академика Ландау произошел конфликт между оконщиками из России и штукатурами из Армении. В результате драки ножевые ранения получили три человека штукатурной бригады», — объяснил собеседник агентства. С порезами лица и ног пострадавших доставили в больницу №23. Предположительно, причиной ссоры стали разногласия в вопросах работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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