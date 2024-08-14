В драке русских и армянских рабочих на стройке Екатеринбурга ранено три человека

На строительном объекте в Академическом районе Екатеринбурга конфликт российских и армянских рабочих закончился поножовщиной. После этого три человека попали в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.
«На стройке жилого дома по улице Академика Ландау произошел конфликт между оконщиками из России и штукатурами из Армении. В результате драки ножевые ранения получили три человека штукатурной бригады», — объяснил собеседник агентства.
С порезами лица и ног пострадавших доставили в больницу №23. Предположительно, причиной ссоры стали разногласия в вопросах работы.
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