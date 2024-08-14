Минобороны сообщило о взятии в плен 18 бойцов ВСУ в Курской области. Видео

14 августа 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Российские военные взяли в плен военных 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в Курской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военные взяли в плен 18 бойцов ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. «18 военнослужащих ВСУ взяты в плен», — говорится в сообщении Минобороны. Также взяты в плен военные 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в Курской области. За сутки в Курской области противник потерял до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники. За все время боев в Курской области потери ВСУ составили до 2300 военнослужащих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные взяли в плен 18 бойцов ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. «18 военнослужащих ВСУ взяты в плен», — говорится в сообщении Минобороны. Также взяты в плен военные 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в Курской области. За сутки в Курской области противник потерял до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники. За все время боев в Курской области потери ВСУ составили до 2300 военнослужащих.