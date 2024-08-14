Российские военные взяли в плен военных 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Российские военные взяли в плен 18 бойцов ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
«18 военнослужащих ВСУ взяты в плен», — говорится в сообщении Минобороны. Также взяты в плен военные 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в Курской области.
За сутки в Курской области противник потерял до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники. За все время боев в Курской области потери ВСУ составили до 2300 военнослужащих.
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