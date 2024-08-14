Минобороны сообщило о взятии в плен 18 бойцов ВСУ в Курской области. Видео

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Российские военные взяли в плен военных 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные взяли в плен 18 бойцов ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

«18 военнослужащих ВСУ взяты в плен», — говорится в сообщении Минобороны. Также взяты в плен военные 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в Курской области.

За сутки в Курской области противник потерял до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники. За все время боев в Курской области потери ВСУ составили до 2300 военнослужащих.

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Российские военные взяли в плен 18 бойцов ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. «18 военнослужащих ВСУ взяты в плен», — говорится в сообщении Минобороны. Также взяты в плен военные 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в Курской области. За сутки в Курской области противник потерял до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники. За все время боев в Курской области потери ВСУ составили до 2300 военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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