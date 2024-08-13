13 августа 2024

Врачи в ХМАО стали чаще делать операции по протезированию суставов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте травматологи сделали 746 операций по замене суставов
В Сургуте травматологи сделали 746 операций по замене суставов Фото:

С начала 2024 года врачи в ХМАО прооперировали более полтысячи пациентов по эндопротезированию суставов. Чаще всего в замене нуждаются тазобедренные суставы. Об этом сообщила сургутская травмбольница в своем telegram-канале.

«За семь месяцев текущего года выполнено 746 операций по эндопротезированию крупных суставов. Это почти на полсотни больше, чем за тот же период 2023 года. Сегодня у наших пациентов преобладает потребность в замене тазобедренных суставов. Проведено 420 таких вмешательств», — говорится в сообщении.

Пациентам также чаще всего требуется замена коленных и плечевых суставов. Травматологи также используют методики, которые позволяют сохранить сустав.

Ранее URA.RU рассказывало, что в сургутской травмбольнице впервые установили тазобедренный протез, напечатанный на 3D-принтере. Его на заказ выполнили специалисты из Новосибирска.

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С начала 2024 года врачи в ХМАО прооперировали более полтысячи пациентов по эндопротезированию суставов. Чаще всего в замене нуждаются тазобедренные суставы. Об этом сообщила сургутская травмбольница в своем telegram-канале. «За семь месяцев текущего года выполнено 746 операций по эндопротезированию крупных суставов. Это почти на полсотни больше, чем за тот же период 2023 года. Сегодня у наших пациентов преобладает потребность в замене тазобедренных суставов. Проведено 420 таких вмешательств», — говорится в сообщении. Пациентам также чаще всего требуется замена коленных и плечевых суставов. Травматологи также используют методики, которые позволяют сохранить сустав. Ранее URA.RU рассказывало, что в сургутской травмбольнице впервые установили тазобедренный протез, напечатанный на 3D-принтере. Его на заказ выполнили специалисты из Новосибирска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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