Врачи в ХМАО стали чаще делать операции по протезированию суставов

С начала 2024 года врачи в ХМАО прооперировали более полтысячи пациентов по эндопротезированию суставов. Чаще всего в замене нуждаются тазобедренные суставы. Об этом сообщила сургутская травмбольница в своем telegram-канале.
«За семь месяцев текущего года выполнено 746 операций по эндопротезированию крупных суставов. Это почти на полсотни больше, чем за тот же период 2023 года. Сегодня у наших пациентов преобладает потребность в замене тазобедренных суставов. Проведено 420 таких вмешательств», — говорится в сообщении.
Пациентам также чаще всего требуется замена коленных и плечевых суставов. Травматологи также используют методики, которые позволяют сохранить сустав.
Ранее URA.RU рассказывало, что в сургутской травмбольнице впервые установили тазобедренный протез, напечатанный на 3D-принтере. Его на заказ выполнили специалисты из Новосибирска.
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