Девушке из Копейска вспороло живот винтом катера во время отдыха в Сочи

На 16-летнюю девушку из Копейска (Челябинская область), которая отдыхала в Сочи, во время купания в море наехал катер. Предварительно, в результате винтом ей порезало живот. О том, что потерпевшая из Челябинской области, URA.RU сообщили 14 августа в пресс-службе Западного МСУТ СКР.
«Потерпевшая — жительница Копейска. Сейчас она находится под присмотром врачей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Западного МСУТ СКР.
Там отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Проводятся необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. Дело находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.
Инцидент произошел в минувшие выходные в поселке Лоо. Девушка плавала в море, когда на нее наехал катер. В результате она получила травмы и была госпитализирована. К месту незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. Собранные полицейскими данные легли в основу уголовного дела.
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