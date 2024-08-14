Девушке из Копейска вспороло живот винтом катера во время отдыха в Сочи

14 августа 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Винт катера причинил девушке серьезные травмы Фото: Эльдар Булатов © URA.RU На 16-летнюю девушку из Копейска (Челябинская область), которая отдыхала в Сочи, во время купания в море наехал катер. Предварительно, в результате винтом ей порезало живот. О том, что потерпевшая из Челябинской области, URA.RU сообщили 14 августа в пресс-службе Западного МСУТ СКР. «Потерпевшая — жительница Копейска. Сейчас она находится под присмотром врачей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Западного МСУТ СКР. Там отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Проводятся необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. Дело находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. Инцидент произошел в минувшие выходные в поселке Лоо. Девушка плавала в море, когда на нее наехал катер. В результате она получила травмы и была госпитализирована. К месту незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. Собранные полицейскими данные легли в основу уголовного дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 16-летнюю девушку из Копейска (Челябинская область), которая отдыхала в Сочи, во время купания в море наехал катер. Предварительно, в результате винтом ей порезало живот. О том, что потерпевшая из Челябинской области, URA.RU сообщили 14 августа в пресс-службе Западного МСУТ СКР. «Потерпевшая — жительница Копейска. Сейчас она находится под присмотром врачей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Западного МСУТ СКР. Там отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Проводятся необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. Дело находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. Инцидент произошел в минувшие выходные в поселке Лоо. Девушка плавала в море, когда на нее наехал катер. В результате она получила травмы и была госпитализирована. К месту незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. Собранные полицейскими данные легли в основу уголовного дела.