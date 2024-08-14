Новый гендиректор курганского завода ШААЗ Жулдыбин получил новую должность

Новый генеральный директором курганского предприятия ШААЗ Андрей Жулдыбин занял пост руководителя предприятия «Оренбургский радиатор». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы промышленности.
«Андрей Жулдыбин занял пост гендиректора ООО „Оренбургский радиатор“. Как и на предприятии ШААЗ эту должность ранее занимал промышленник Андрей Попов», — сообщил источник. Информация подтверждается в бизнес-справке компании, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Оренбургское предприятие, учрежденное холдингом УГМК, занимается производством комплектующих и принадлежностей для автотранспорта. По данным за 2023 года, выручка компании составила 6,4 млрд рублей. Стоимость бизнеса оценивается на 1,2 млрд рублей.
Ранее URA.RU писало, что курганский ШААЗ возглавил экс-руководитель пермского завода Андрей Жулдыбин. На этом посту он сменил Андрея Попова, который ушел в отставку. До перехода на шадринский завод Жулдыбин управлял предприятием БМЗ в Березниках и Ремонтно-механическим заводом Кирово-Чепецкого химического комбината.
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Новый генеральный директором курганского предприятия ШААЗ Андрей Жулдыбин занял пост руководителя предприятия «Оренбургский радиатор». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы промышленности. «Андрей Жулдыбин занял пост гендиректора ООО „Оренбургский радиатор“. Как и на предприятии ШААЗ эту должность ранее занимал промышленник Андрей Попов», — сообщил источник. Информация подтверждается в бизнес-справке компании, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU. Оренбургское предприятие, учрежденное холдингом УГМК, занимается производством комплектующих и принадлежностей для автотранспорта. По данным за 2023 года, выручка компании составила 6,4 млрд рублей. Стоимость бизнеса оценивается на 1,2 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что курганский ШААЗ возглавил экс-руководитель пермского завода Андрей Жулдыбин. На этом посту он сменил Андрея Попова, который ушел в отставку. До перехода на шадринский завод Жулдыбин управлял предприятием БМЗ в Березниках и Ремонтно-механическим заводом Кирово-Чепецкого химического комбината.