Экс-замдиректора курганского депздрава Шевченко нашел работу в Санкт-Петербурге

15 августа 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Назар Шевченко работает заведующим отделением в городской поликлинике Санкт-Петербурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко устроился в поликлинику Санкт-Петербурга. Он работает заведующим поликлиническим отделением, сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения. Информация подтверждается данными, опубликованными на сайте поликлиники. «Заведующий поликлиническим отделением для взрослых №121 Шевченко Назар Викторович. Адрес: ул. Камышовая, дом 50», — указано на сайте городской поликлиники №114 Санкт-Петербурга. Назар Шевченко уволился с должности первого заместителя директора департамента здравоохранения Курганской области в феврале 2024 года, вслед за главой ведомства Алексеем Сигидаевым, у которого истек срок трудового договора. Шевченко проработал в Кургане чуть больше двух лет. До приезда в Курган он, как и Сигидаев, работал в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Алексей Сигидаев устроился на работу в Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова. Он стал заместителем директора координационно-аналитического центра по обеспечению химической и биологической безопасности. Назар Шевченко после работы в курганском депздраве вернулся в Санкт-Петербург «СПБ ГБУЗ „Городская поликлиника №114“» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко устроился в поликлинику Санкт-Петербурга. Он работает заведующим поликлиническим отделением, сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения. Информация подтверждается данными, опубликованными на сайте поликлиники. «Заведующий поликлиническим отделением для взрослых №121 Шевченко Назар Викторович. Адрес: ул. Камышовая, дом 50», — указано на сайте городской поликлиники №114 Санкт-Петербурга. Назар Шевченко уволился с должности первого заместителя директора департамента здравоохранения Курганской области в феврале 2024 года, вслед за главой ведомства Алексеем Сигидаевым, у которого истек срок трудового договора. Шевченко проработал в Кургане чуть больше двух лет. До приезда в Курган он, как и Сигидаев, работал в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Алексей Сигидаев устроился на работу в Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова. Он стал заместителем директора координационно-аналитического центра по обеспечению химической и биологической безопасности.