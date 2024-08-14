14 августа 2024

Экс-замдиректора курганского депздрава Шевченко нашел работу в Санкт-Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов. Курган , шевченко назар
Назар Шевченко работает заведующим отделением в городской поликлинике Санкт-Петербурга Фото:

Бывший первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко устроился в поликлинику Санкт-Петербурга. Он работает заведующим поликлиническим отделением, сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения. Информация подтверждается данными, опубликованными на сайте поликлиники.

«Заведующий поликлиническим отделением для взрослых №121 Шевченко Назар Викторович. Адрес: ул. Камышовая, дом 50», — указано на сайте городской поликлиники №114 Санкт-Петербурга.

Назар Шевченко уволился с должности первого заместителя директора департамента здравоохранения Курганской области в феврале 2024 года, вслед за главой ведомства Алексеем Сигидаевым, у которого истек срок трудового договора. Шевченко проработал в Кургане чуть больше двух лет. До приезда в Курган он, как и Сигидаев, работал в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Алексей Сигидаев устроился на работу в Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова. Он стал заместителем директора координационно-аналитического центра по обеспечению химической и биологической безопасности.

Назар Шевченко после работы в курганском депздраве вернулся в Санкт-Петербург
Назар Шевченко после работы в курганском депздраве вернулся в Санкт-Петербург

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Бывший первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко устроился в поликлинику Санкт-Петербурга. Он работает заведующим поликлиническим отделением, сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения. Информация подтверждается данными, опубликованными на сайте поликлиники. «Заведующий поликлиническим отделением для взрослых №121 Шевченко Назар Викторович. Адрес: ул. Камышовая, дом 50», — указано на сайте городской поликлиники №114 Санкт-Петербурга. Назар Шевченко уволился с должности первого заместителя директора департамента здравоохранения Курганской области в феврале 2024 года, вслед за главой ведомства Алексеем Сигидаевым, у которого истек срок трудового договора. Шевченко проработал в Кургане чуть больше двух лет. До приезда в Курган он, как и Сигидаев, работал в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Алексей Сигидаев устроился на работу в Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова. Он стал заместителем директора координационно-аналитического центра по обеспечению химической и биологической безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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