Замдиректора курганского депздрава Шевченко уволился вслед за Сигидаевым

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Назар Шевченко покинул Курган вслед за бывшим руководителем Фото:

Первый заместитель департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко уволился по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По информации департамента здравоохранения Курганской области, Назар Шевченко уволился по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос агентства. Днем ранее, 6 февраля, у Алексея Сигидаева истек срок контракта на посту директора депздрава, он ушел в отставку.

URA.RU писало, что Назар Шевченко с конца января находился на больничном. В ноябре 2021 года он стал первым замглавы депздрава после назначения Алексея Сигидаева на пост директора департамента. Как и Сигидаев, Шевченко был военным медиком в Санкт-Петербурге. Обязанности руководителя ведомства в настоящее время исполняет Елена Островских.

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Первый заместитель департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко уволился по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «По информации департамента здравоохранения Курганской области, Назар Шевченко уволился по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос агентства. Днем ранее, 6 февраля, у Алексея Сигидаева истек срок контракта на посту директора депздрава, он ушел в отставку. URA.RU писало, что Назар Шевченко с конца января находился на больничном. В ноябре 2021 года он стал первым замглавы депздрава после назначения Алексея Сигидаева на пост директора департамента. Как и Сигидаев, Шевченко был военным медиком в Санкт-Петербурге. Обязанности руководителя ведомства в настоящее время исполняет Елена Островских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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