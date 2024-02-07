Замдиректора курганского депздрава Шевченко уволился вслед за Сигидаевым

07 февраля 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Назар Шевченко покинул Курган вслед за бывшим руководителем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый заместитель департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко уволился по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «По информации департамента здравоохранения Курганской области, Назар Шевченко уволился по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос агентства. Днем ранее, 6 февраля, у Алексея Сигидаева истек срок контракта на посту директора депздрава, он ушел в отставку. URA.RU писало, что Назар Шевченко с конца января находился на больничном. В ноябре 2021 года он стал первым замглавы депздрава после назначения Алексея Сигидаева на пост директора департамента. Как и Сигидаев, Шевченко был военным медиком в Санкт-Петербурге. Обязанности руководителя ведомства в настоящее время исполняет Елена Островских.

Первый заместитель департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко уволился по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «По информации департамента здравоохранения Курганской области, Назар Шевченко уволился по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос агентства. Днем ранее, 6 февраля, у Алексея Сигидаева истек срок контракта на посту директора депздрава, он ушел в отставку. URA.RU писало, что Назар Шевченко с конца января находился на больничном. В ноябре 2021 года он стал первым замглавы депздрава после назначения Алексея Сигидаева на пост директора департамента. Как и Сигидаев, Шевченко был военным медиком в Санкт-Петербурге. Обязанности руководителя ведомства в настоящее время исполняет Елена Островских.