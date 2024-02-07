Замдиректора курганского депздрава Шевченко уволился вслед за Сигидаевым

Первый заместитель департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко уволился по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«По информации департамента здравоохранения Курганской области, Назар Шевченко уволился по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос агентства. Днем ранее, 6 февраля, у Алексея Сигидаева истек срок контракта на посту директора депздрава, он ушел в отставку.
URA.RU писало, что Назар Шевченко с конца января находился на больничном. В ноябре 2021 года он стал первым замглавы депздрава после назначения Алексея Сигидаева на пост директора департамента. Как и Сигидаев, Шевченко был военным медиком в Санкт-Петербурге. Обязанности руководителя ведомства в настоящее время исполняет Елена Островских.
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