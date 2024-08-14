Военкор Александр Сладков поуправлял роботизированной БМП-3 «Курганмашзавода» и протестировал платформу «Депеша» на форуме «Армия-2024» в Подмосковье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».
«Экспозицию холдинга „Высокоточные комплексы“ посетили военные журналисты федеральных СМИ. Военкор Александр Сладков протестировал „Депешу“ и поуправлял роботизированной БМП-3», — сообщили в пресс-службе.
Также военкорам на военном форуме представили и другие разработки холдинга. Среди них: зенитный ракетный комплекс сверхмалой дальности «Панцирь-СМД-Е» и робототехническое шасси легкого класса с системой дистанционного управления «Каракал». Последнюю платформу высоко оценил специальный корреспондент телеканала «Россия» Александр Сладков.
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Военкор Александр Сладков поуправлял роботизированной БМП-3 «Курганмашзавода» и протестировал платформу «Депеша» на форуме «Армия-2024» в Подмосковье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Экспозицию холдинга „Высокоточные комплексы“ посетили военные журналисты федеральных СМИ. Военкор Александр Сладков протестировал „Депешу“ и поуправлял роботизированной БМП-3», — сообщили в пресс-службе. Также военкорам на военном форуме представили и другие разработки холдинга. Среди них: зенитный ракетный комплекс сверхмалой дальности «Панцирь-СМД-Е» и робототехническое шасси легкого класса с системой дистанционного управления «Каракал». Последнюю платформу высоко оценил специальный корреспондент телеканала «Россия» Александр Сладков. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» представил на форуме «Армия-2024» новый робот-разведчик, истребитель танков и улучшенную БМП-3.