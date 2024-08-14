Военкор Сладков протестировал роботизированную БМП-3 «Курганмашзавода». Видео

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Военкор Сладков поуправлял роботизированной БМП-3 Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Военкор Александр Сладков поуправлял роботизированной БМП-3 «Курганмашзавода» и протестировал платформу «Депеша» на форуме «Армия-2024» в Подмосковье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

«Экспозицию холдинга „Высокоточные комплексы“ посетили военные журналисты федеральных СМИ. Военкор Александр Сладков протестировал „Депешу“ и поуправлял роботизированной БМП-3», — сообщили в пресс-службе.

Также военкорам на военном форуме представили и другие разработки холдинга. Среди них: зенитный ракетный комплекс сверхмалой дальности «Панцирь-СМД-Е» и робототехническое шасси легкого класса с системой дистанционного управления «Каракал». Последнюю платформу высоко оценил специальный корреспондент телеканала «Россия» Александр Сладков.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» представил на форуме «Армия-2024» новый робот-разведчик, истребитель танков и улучшенную БМП-3.

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Военкор Александр Сладков поуправлял роботизированной БМП-3 «Курганмашзавода» и протестировал платформу «Депеша» на форуме «Армия-2024» в Подмосковье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Экспозицию холдинга „Высокоточные комплексы“ посетили военные журналисты федеральных СМИ. Военкор Александр Сладков протестировал „Депешу“ и поуправлял роботизированной БМП-3», — сообщили в пресс-службе. Также военкорам на военном форуме представили и другие разработки холдинга. Среди них: зенитный ракетный комплекс сверхмалой дальности «Панцирь-СМД-Е» и робототехническое шасси легкого класса с системой дистанционного управления «Каракал». Последнюю платформу высоко оценил специальный корреспондент телеканала «Россия» Александр Сладков. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» представил на форуме «Армия-2024» новый робот-разведчик, истребитель танков и улучшенную БМП-3.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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