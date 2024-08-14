Влиятельная экс-чиновница собирает коалицию против любимчика Куйвашева

Бывший вице-мэр Верхотурья Литовских пошла на выборы в гордуму

14 августа 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Влиятельная дама якобы хочет установить контроль над половиной думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшая первый вице-мэр Верхотурья (считается духовной столицей Урала) Лариса Литовских, долгое время имевшая негласный статус «серого кардинала», пытается сорвать план нового полпреда губернатора в Северном округе Александра Вервейна по смене власти в городе. Как стало известно URA.RU, Литовских пошла на выборы в думу сама, а также активно поддерживает других кандидатов. Литовских работала в администрации с начала 2010-х, когда город возглавил Алексей Лиханов. По словам погруженного в местные расклады собеседника агентства, роли между ними были распределены таким образом, что Литовских занималась всем хозяйством, а Лиханов выполнял скорее представительские функции, от оперативного управления муниципалитетом несколько отстранившись. Вервейн стал полпредом в декабре 2023-го. Прежде он был мэром Волчанска и имел репутацию «любимого мэра» главы региона Евгения Куйвашева. Пользуясь его особым расположением, Вервейн решил установить над вверенной ему территорией политико-административный контроль: поменял мэра Сосьвы и задумал отправить в отставку Лиханова. Ему было предложено поучаствовать в выборах и в случае победы стать спикером думы. Кого Вервейн видит на месте Лиханова, пока неизвестно. Литовских уволилась (формально — по собственному желанию) до праймериз «Единой России». Александр Вервейн решил поменять конфигурацию в северных городах Фото: Анна Майорова © URA.RU «Вервейн дал ей понять, что так будет лучше», — утверждает источник URA.RU. «Уходя, Литовских в частных беседах обозначила, что сдаваться не намерена», — добавил собеседник. Дума Верхотурья формируется по четырем четырехмандатным округам. Литовских идет по округу №3 (поселок Привокзальный). Она не единственный самовыдвиженец. Через сбор подписей в кампании участвуют еще 17 человек. 16 кандидатов выдвинула «Единая Россия», трех — «Справедливая Россия», десять — ЛДПР. Кого именно ведет в думу Литовских, источник уточнить затруднился, зато описал структуру пула: «В „Единой России“ [в списке кандидатов] ее людей почти нет. Костяк составляют как раз самовыдвиженцы и кандидаты от других партий. Цель Литовских — получить контроль над половиной думы». Сейчас Литовских работает в Костылевском мужском монастыре. По ее словам, развивает паломнический туризм. «Никого за собой я [на выборы] не веду. Это чисто моя личная позиция. Никакого сотрудничества с самовыдвиженцами, либо каких-то общих позиций у нас не выработано», — прокомментировала корреспонденту Литовских. Вервейн в разговоре с URA.RU предположил, что Литовских сама распространяет информацию о том, что за ней идет группа самовыдвиженцев. Лиханов заявил, что не сомневается в персональном успехе своего бывшего зама на выборах, так как Литовских, по его словам, «узнаваемый и авторитетный человек», но больше Лиханов уверен в «Единой России». «Выбор делают люди. Время покажет. <…> Шансы есть у всех, но большинство будет у нас [„Единой России“]», — сказал Лиханов URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая первый вице-мэр Верхотурья (считается духовной столицей Урала) Лариса Литовских, долгое время имевшая негласный статус «серого кардинала», пытается сорвать план нового полпреда губернатора в Северном округе Александра Вервейна по смене власти в городе. Как стало известно URA.RU, Литовских пошла на выборы в думу сама, а также активно поддерживает других кандидатов. Литовских работала в администрации с начала 2010-х, когда город возглавил Алексей Лиханов. По словам погруженного в местные расклады собеседника агентства, роли между ними были распределены таким образом, что Литовских занималась всем хозяйством, а Лиханов выполнял скорее представительские функции, от оперативного управления муниципалитетом несколько отстранившись. Вервейн стал полпредом в декабре 2023-го. Прежде он был мэром Волчанска и имел репутацию «любимого мэра» главы региона Евгения Куйвашева. Пользуясь его особым расположением, Вервейн решил установить над вверенной ему территорией политико-административный контроль: поменял мэра Сосьвы и задумал отправить в отставку Лиханова. Ему было предложено поучаствовать в выборах и в случае победы стать спикером думы. Кого Вервейн видит на месте Лиханова, пока неизвестно. Литовских уволилась (формально — по собственному желанию) до праймериз «Единой России». «Вервейн дал ей понять, что так будет лучше», — утверждает источник URA.RU. «Уходя, Литовских в частных беседах обозначила, что сдаваться не намерена», — добавил собеседник. Дума Верхотурья формируется по четырем четырехмандатным округам. Литовских идет по округу №3 (поселок Привокзальный). Она не единственный самовыдвиженец. Через сбор подписей в кампании участвуют еще 17 человек. 16 кандидатов выдвинула «Единая Россия», трех — «Справедливая Россия», десять — ЛДПР. Кого именно ведет в думу Литовских, источник уточнить затруднился, зато описал структуру пула: «В „Единой России“ [в списке кандидатов] ее людей почти нет. Костяк составляют как раз самовыдвиженцы и кандидаты от других партий. Цель Литовских — получить контроль над половиной думы». Сейчас Литовских работает в Костылевском мужском монастыре. По ее словам, развивает паломнический туризм. «Никого за собой я [на выборы] не веду. Это чисто моя личная позиция. Никакого сотрудничества с самовыдвиженцами, либо каких-то общих позиций у нас не выработано», — прокомментировала корреспонденту Литовских. Вервейн в разговоре с URA.RU предположил, что Литовских сама распространяет информацию о том, что за ней идет группа самовыдвиженцев. Лиханов заявил, что не сомневается в персональном успехе своего бывшего зама на выборах, так как Литовских, по его словам, «узнаваемый и авторитетный человек», но больше Лиханов уверен в «Единой России». «Выбор делают люди. Время покажет. <…> Шансы есть у всех, но большинство будет у нас [„Единой России“]», — сказал Лиханов URA.RU.