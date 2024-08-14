Mash: дагестанские хакеры слили номера Мбаппе и других звезд футбола

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Футбольный матч "Урал" - "Цска". Екатеринбург, футбол, футбольные ворота
Причиной утечки стали проблемы в работе сайта УЕФА Фото:

Дагестанские хакеры слили номера Мбаппе и других звезд футбола. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Дагестанские хакеры слили в сети игроков мадридской „Реалы“ и итальянской „Аталанты“ перед сегодняшним матчем команды за суперкубок УЕФА в Польше», — пишет Mash. Помимо телефонов были также слиты паспорта.

В список слитой информации попали адреса Мбаппе, Куртуа, Беллингема, Пашалича, Модрича, Колашинаца, Анчелоти, Переса и других звезд мирового футбола, а также адреса сотрудников стадиона варшавской Легии. Причиной утечки стали проблемы в работе сайта УЕФА.

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Дагестанские хакеры слили номера Мбаппе и других звезд футбола. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Дагестанские хакеры слили в сети игроков мадридской „Реалы“ и итальянской „Аталанты“ перед сегодняшним матчем команды за суперкубок УЕФА в Польше», — пишет Mash. Помимо телефонов были также слиты паспорта. В список слитой информации попали адреса Мбаппе, Куртуа, Беллингема, Пашалича, Модрича, Колашинаца, Анчелоти, Переса и других звезд мирового футбола, а также адреса сотрудников стадиона варшавской Легии. Причиной утечки стали проблемы в работе сайта УЕФА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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