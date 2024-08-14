Mash: дагестанские хакеры слили номера Мбаппе и других звезд футбола

14 августа 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Причиной утечки стали проблемы в работе сайта УЕФА Фото: Размик Закарян © URA.RU Дагестанские хакеры слили номера Мбаппе и других звезд футбола. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Дагестанские хакеры слили в сети игроков мадридской „Реалы“ и итальянской „Аталанты“ перед сегодняшним матчем команды за суперкубок УЕФА в Польше», — пишет Mash. Помимо телефонов были также слиты паспорта. В список слитой информации попали адреса Мбаппе, Куртуа, Беллингема, Пашалича, Модрича, Колашинаца, Анчелоти, Переса и других звезд мирового футбола, а также адреса сотрудников стадиона варшавской Легии. Причиной утечки стали проблемы в работе сайта УЕФА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дагестанские хакеры слили номера Мбаппе и других звезд футбола. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Дагестанские хакеры слили в сети игроков мадридской „Реалы“ и итальянской „Аталанты“ перед сегодняшним матчем команды за суперкубок УЕФА в Польше», — пишет Mash. Помимо телефонов были также слиты паспорта. В список слитой информации попали адреса Мбаппе, Куртуа, Беллингема, Пашалича, Модрича, Колашинаца, Анчелоти, Переса и других звезд мирового футбола, а также адреса сотрудников стадиона варшавской Легии. Причиной утечки стали проблемы в работе сайта УЕФА.