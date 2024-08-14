Презентация новой филармонии Екатеринбурга в Совете Федерации сорвалась. Фото

15 августа 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

В конце октября в Совете Федерации пройдут дни Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Презентация проекта нового здания свердловской филармонии в Екатеринбурге перед Советом Федерации сорвалась. В программе останутся четыре проекта, как и планировалось изначально, рассказал URA.RU осведомленный источник. «В финальной версии списка проектов, которые будут презентованы сенаторам, филармонии нет», — поделился собеседник. Проект нового зала для филармонии власти реанимировали недавно, заложив на него в поправках к областному бюджету на этот год 300 млн рублей. Всего до 2027 года на филармонию потратят 1,6 млрд рублей, но этих денег не хватит, чтобы начать полноценное строительство. Презентация проекта в Совфеде могла помочь в поисках денег у федеральных структур. Дни Свердловской области пройдут в Совете Федерации с 21 по 23 октября. Для местных властей это возможность рассказать о потенциале области, презентовать ключевые проекты и рассчитывать на финансовую поддержку со стороны федерации. Четыре региональных проекта, о которых расскажут — «Сухой порт», медкластер в «Академическом» (его, к слову, показывали и в прошлые дни Свердловской области в Совфеде), «Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо» (наземное метро) и «Межотраслевой кластер на базе Уральского политехнического колледжа». При этом рассматривался вариант включить в программу презентации не только свердловскую филармонию, но и проект новых водохранилищ для Екатеринбурга. Помимо презентации проектов в программе — выставка достижений Свердловской области, а также спортивные поединки между областными чиновниками и сенаторами. Пленарное совещание, на котором выступят губернатор Евгений Куйвашев, спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пройдет во второй день. В последний раз Дни Свердловской области в Совфеде проходили в апреле 2014 года. Помимо Куйвашева и Бабушкиной участие в них принимали представители региона в федеральном парламенте — экс-губернатор Эдуард Россель и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. На выставке тогда были представлены макеты построенного в Нижнем Тагиле «Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра» и инновационный проект Уральского университетского технополиса, а Матвиенко докладывали о планах построить в дополнение к четырем действующим индустриальным паркам еще шесть, кампус УрФУ и особую экономическую зону «Титановая долина». Председатель Совфеда советовала развивать туристический кластер и превращать проводимый в Екатеринбурге Форум институтов развития в эффективную площадку по внедрению лучших региональных инвестиционных практик. Так должен был выглядеть новый зал свердловской филармонии, но авторы эскиза — британское архитектурное бюро Zaha Hadid — запретило их использовать после начала СВО Фото с сайта архитектурного бюро zaha-hadid Валентине Матвиенко показывали проект кампуса УрФУ еще в 2010-м году Фото предоставлено Константином Пудовым Выступала и бессменный спикер свердловского заксо Людмила Бабушкина Фото предоставлено Константином Пудовым Фото предоставлено Константином Пудовым Фото предоставлено Константином Пудовым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Презентация проекта нового здания свердловской филармонии в Екатеринбурге перед Советом Федерации сорвалась. В программе останутся четыре проекта, как и планировалось изначально, рассказал URA.RU осведомленный источник. «В финальной версии списка проектов, которые будут презентованы сенаторам, филармонии нет», — поделился собеседник. Проект нового зала для филармонии власти реанимировали недавно, заложив на него в поправках к областному бюджету на этот год 300 млн рублей. Всего до 2027 года на филармонию потратят 1,6 млрд рублей, но этих денег не хватит, чтобы начать полноценное строительство. Презентация проекта в Совфеде могла помочь в поисках денег у федеральных структур. Дни Свердловской области пройдут в Совете Федерации с 21 по 23 октября. Для местных властей это возможность рассказать о потенциале области, презентовать ключевые проекты и рассчитывать на финансовую поддержку со стороны федерации. Четыре региональных проекта, о которых расскажут — «Сухой порт», медкластер в «Академическом» (его, к слову, показывали и в прошлые дни Свердловской области в Совфеде), «Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо» (наземное метро) и «Межотраслевой кластер на базе Уральского политехнического колледжа». При этом рассматривался вариант включить в программу презентации не только свердловскую филармонию, но и проект новых водохранилищ для Екатеринбурга. Помимо презентации проектов в программе — выставка достижений Свердловской области, а также спортивные поединки между областными чиновниками и сенаторами. Пленарное совещание, на котором выступят губернатор Евгений Куйвашев, спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пройдет во второй день. В последний раз Дни Свердловской области в Совфеде проходили в апреле 2014 года. Помимо Куйвашева и Бабушкиной участие в них принимали представители региона в федеральном парламенте — экс-губернатор Эдуард Россель и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. На выставке тогда были представлены макеты построенного в Нижнем Тагиле «Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра» и инновационный проект Уральского университетского технополиса, а Матвиенко докладывали о планах построить в дополнение к четырем действующим индустриальным паркам еще шесть, кампус УрФУ и особую экономическую зону «Титановая долина». Председатель Совфеда советовала развивать туристический кластер и превращать проводимый в Екатеринбурге Форум институтов развития в эффективную площадку по внедрению лучших региональных инвестиционных практик.