Спикер свердловского заксо анонсировала масштабную стройку, в которую вложат миллионы

Спикер заксо Бабушкина: на новый зал филармонии в Екатеринбурге выделили 300 млн

19 июля 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Встреча прошла в Штабе общественной поддержки «Единой России» Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Как и писало URA.RU, свердловские власти актуализируют проект нового зала филармонии в Екатеринбурге. Серьезность намерений подтвердила спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина в беседе с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым, который пришел к ней на встречу в Штаб общественной поддержки «Единой России», передает корреспондент URA.RU. «Хочу поблагодарить вас и депутатов за решение многих социальных вопросов, это важно, — начал Кокшаров. — Одна из точек притяжения горожан это, определенно, филармония. Она ведет большую просветительскую деятельность, сюда приходят из детских садов, из школ. Зачастую билеты трудно достать. Наши студенты приходят. Ребята слушают в основном популярную музыку, но после таких походов вовлекаются и обращают внимание на классическую музыку. Но чтобы проводить эту огромную просветительскую работу, нужен новый зал. Поэтому мы просим вас предусмотреть деньги на его строительство». Бабушкина Кокшарова поддержала — роль филармонии действительно огромная. «Как вы знаете, в Совете Федерации пройдут Дни Свердловской области, где мы планируем представить в том числе и проект нового зала филармонии. Общались и с [губернатором] Евгением Владимировичем [Куйвашевым], он сказал: будем строить. Так что решение принято, на этот год выделено 300 млн рублей», — рассказала Бабушкина. Всего же до 2026 года на проект выделят из областного бюджета 1,7 млрд рублей. Ситуация уникальна тем, что руководство области берется за реализацию проекта без гарантий федерального финансирования. Концертный зал на 2300 мест в центре Екатеринбурга должен был появиться еще к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако сроки реализации проекта несколько раз переносились. Прошлый проектировщик — авторитетное бюро Zaha Hadid Architects — покинул Россию после начала СВО. К тому времени компания, которой заплатили 300 млн рублей, успела подготовить эскизы. Приемы в Штабе общественной поддержки ЕР Бабушкина проводит постоянно. Здесь же часто проходят мероприятия от патронируемых ею активисток «Женского движения» партии. Спикер заксо прилагает много усилий, чтобы проект нового концертного зала Свердловской филармонии был реализован Telegram-канал Людмилы Бабушкиной . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как и писало URA.RU, свердловские власти актуализируют проект нового зала филармонии в Екатеринбурге. Серьезность намерений подтвердила спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина в беседе с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым, который пришел к ней на встречу в Штаб общественной поддержки «Единой России», передает корреспондент URA.RU. «Хочу поблагодарить вас и депутатов за решение многих социальных вопросов, это важно, — начал Кокшаров. — Одна из точек притяжения горожан это, определенно, филармония. Она ведет большую просветительскую деятельность, сюда приходят из детских садов, из школ. Зачастую билеты трудно достать. Наши студенты приходят. Ребята слушают в основном популярную музыку, но после таких походов вовлекаются и обращают внимание на классическую музыку. Но чтобы проводить эту огромную просветительскую работу, нужен новый зал. Поэтому мы просим вас предусмотреть деньги на его строительство». Бабушкина Кокшарова поддержала — роль филармонии действительно огромная. «Как вы знаете, в Совете Федерации пройдут Дни Свердловской области, где мы планируем представить в том числе и проект нового зала филармонии. Общались и с [губернатором] Евгением Владимировичем [Куйвашевым], он сказал: будем строить. Так что решение принято, на этот год выделено 300 млн рублей», — рассказала Бабушкина. Всего же до 2026 года на проект выделят из областного бюджета 1,7 млрд рублей. Ситуация уникальна тем, что руководство области берется за реализацию проекта без гарантий федерального финансирования. Концертный зал на 2300 мест в центре Екатеринбурга должен был появиться еще к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако сроки реализации проекта несколько раз переносились. Прошлый проектировщик — авторитетное бюро Zaha Hadid Architects — покинул Россию после начала СВО. К тому времени компания, которой заплатили 300 млн рублей, успела подготовить эскизы. Приемы в Штабе общественной поддержки ЕР Бабушкина проводит постоянно. Здесь же часто проходят мероприятия от патронируемых ею активисток «Женского движения» партии.