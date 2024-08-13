Оппозиционные партии Ямала возмущены многодневными выборами

В ИК ЯНАО не исключили трехдневного формата выборов в заксобрание

14 августа 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Политическая оппозиция на Ямале выступает против трехдневных выборов в заксобрание Фото: Илья Московец © URA.RU В 2025 году на Ямале будет избираться новый созыв депутатов окружного законодательного собрания. Заместитель председателя избирательной комиссии Игорь Горелик, отвечая на вопрос URA.RU во время пресс-конференции в пресс-центре телеканала «Вести-Ямал», не исключил, что практику трехдневного голосования распространят и на выборы в главный законодательный орган округа. «Мы отрабатываем какие-то новшества именно в рамках подготовки к главным выборам Ямала, это выборы депутатов законодательного собрания. Мы предполагаем, что скорее всего это тоже будет трехдневное голосование», — заключил Горелик. Возможность установления многодневного формата голосования и на выборах в окружное заксобрание вызвала возмущение среди оппозиционных парламентских партий в ЯНАО. Руководители региональных отделений «Справедливой России» и КПРФ, Максим Лазарев и Елена Кукушкина, в беседе с корреспондентом URA.RU отметили, что нововведение негативно скажется на избирательном процессе. «Принципиальная позиция „Справедливой России“ — однодневное голосование, мы с этой позиции не сходим. И я, как региональный руководитель, считаю так же: это неправильно. Должно быть, как и было, — все пришли в один день, проголосовали. Это меньше фальсификаций, меньше рулеток и прочих материалов из девяностых. Трехдневное голосование выгодно для партии власти [„Единая Россия“] и она сделает все для того, чтобы сохранить такой формат для любых выборов», — считает руководитель «Справедливой России» в ЯНАО Максим Лазарев. «Наша партия категорически выступает против трехдневки и против дистанционного и электронного голосования. Институт выборов сам себя дискредитирует. Для чего делали трехдневное голосование — чтобы люди в период пандемии не толпились и не заражались. А потом им это понравилось. На мой взгляд, практически перестает действовать институт наблюдения. Общественные наблюдатели в восемь вечера говорят: „всем спасибо“ и уходят — они понятия не имеют что происходит на участках», — заявляет глава КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина. Агентство обратилось за комментарием в региональные отделения «Единой России» и ЛДПР. Глава региональной ячейки ЛДПР в ЯНАО Андрей Кузнецов не смог ответить корреспонденту, ввиду деловой поездки по региону. В «Единой России» на обращение корреспондента не ответили. Заместитель председателя ИК ЯНАО Игорь Горелик отмечает, что установление голосования в течение трех дней продиктовано в первую очередь удобством для избирателей. Он рассказал, что у людей появляется возможность самостоятельно выбирать день похода на выборы. «Осенью на Ямале традиционно дождливо и редко когда на выходные приходится солнечная погода. Если будет хорошая погода в дни голосования, у избирателя будет право прийти проголосовать в пятницу, а субботу и воскресенье посветить своей семье, выходу на природу», — пояснил Игорь Горелик. В 2024 году выборы муниципального формата на Ямале впервые будут проходить в течение нескольких дней. С шестого по восьмое сентября ямальцы будут выбирать депутатов городских дум Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги, в эти же даты состоятся довыборы депутата Тюменской областной думы по муравленковскому избирательному округу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 году на Ямале будет избираться новый созыв депутатов окружного законодательного собрания. Заместитель председателя избирательной комиссии Игорь Горелик, отвечая на вопрос URA.RU во время пресс-конференции в пресс-центре телеканала «Вести-Ямал», не исключил, что практику трехдневного голосования распространят и на выборы в главный законодательный орган округа. «Мы отрабатываем какие-то новшества именно в рамках подготовки к главным выборам Ямала, это выборы депутатов законодательного собрания. Мы предполагаем, что скорее всего это тоже будет трехдневное голосование», — заключил Горелик. Возможность установления многодневного формата голосования и на выборах в окружное заксобрание вызвала возмущение среди оппозиционных парламентских партий в ЯНАО. Руководители региональных отделений «Справедливой России» и КПРФ, Максим Лазарев и Елена Кукушкина, в беседе с корреспондентом URA.RU отметили, что нововведение негативно скажется на избирательном процессе. «Принципиальная позиция „Справедливой России“ — однодневное голосование, мы с этой позиции не сходим. И я, как региональный руководитель, считаю так же: это неправильно. Должно быть, как и было, — все пришли в один день, проголосовали. Это меньше фальсификаций, меньше рулеток и прочих материалов из девяностых. Трехдневное голосование выгодно для партии власти [„Единая Россия“] и она сделает все для того, чтобы сохранить такой формат для любых выборов», — считает руководитель «Справедливой России» в ЯНАО Максим Лазарев. «Наша партия категорически выступает против трехдневки и против дистанционного и электронного голосования. Институт выборов сам себя дискредитирует. Для чего делали трехдневное голосование — чтобы люди в период пандемии не толпились и не заражались. А потом им это понравилось. На мой взгляд, практически перестает действовать институт наблюдения. Общественные наблюдатели в восемь вечера говорят: „всем спасибо“ и уходят — они понятия не имеют что происходит на участках», — заявляет глава КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина. Агентство обратилось за комментарием в региональные отделения «Единой России» и ЛДПР. Глава региональной ячейки ЛДПР в ЯНАО Андрей Кузнецов не смог ответить корреспонденту, ввиду деловой поездки по региону. В «Единой России» на обращение корреспондента не ответили. Заместитель председателя ИК ЯНАО Игорь Горелик отмечает, что установление голосования в течение трех дней продиктовано в первую очередь удобством для избирателей. Он рассказал, что у людей появляется возможность самостоятельно выбирать день похода на выборы. «Осенью на Ямале традиционно дождливо и редко когда на выходные приходится солнечная погода. Если будет хорошая погода в дни голосования, у избирателя будет право прийти проголосовать в пятницу, а субботу и воскресенье посветить своей семье, выходу на природу», — пояснил Игорь Горелик. В 2024 году выборы муниципального формата на Ямале впервые будут проходить в течение нескольких дней. С шестого по восьмое сентября ямальцы будут выбирать депутатов городских дум Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги, в эти же даты состоятся довыборы депутата Тюменской областной думы по муравленковскому избирательному округу.