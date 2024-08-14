«Изменяла мне»: боец СВО объяснил, почему напал на бывшую с гранатой в Екатеринбурге

Боец СВО напал с гранатой на бывшую возлюбленную в Екатеринбурге из-за измены

14 августа 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Солдат был вооружен пневматическим пистолетом и арбалетом (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Участник СВО, вернувшийся в отпуск, взорвал страйкбольную гранату и напал со стрельбой на бывшую возлюбленную Екатерину в салоне красоты Екатеринбурга из-за измены. Мужчина рассказал, что уже не первый раз стреляет в девушку и не жалеет о совершенном, однако полиции сдаваться не собирается. «Вы как себе представляете ситуацию? У вас мужик на спецоперации, а вы *** [занимаетесь сексом] с другими. Какая будет реакция? Да, он порвет тебя просто», — передает E1.ru слова военнослужащего Олега. Мужчина пояснил, что просил Екатерину выйти на улицу, не отрицая, что все равно ударил бы ее. Солдат не помнит сколько совершил выстрелов, но признается, что был вооружен пневматическим пистолетом и арбалетом. «Это не первый раз, когда я в нее стрелял. Она оставляла со мной своего ребенка и уходила в загул на два дня. Это нормально? И да, руку на нее я уже поднимал, было такое. Слава богу, сын ее теперь живет с бывшим мужем, у него все нормально», — подчеркивает он. Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до мужчины. После нескольких гудков включился автоответчик. Инцидент произошел около 15 часов. Предположительно, Олег пришел к Екатерине, чтобы поговорить с ней, но беседа не задалась. Военнослужащий выдернул чеку и бросил гранату. Сотрудницы спасались от мужчины, выбегая из окон. Почти сразу же они вызвали отряд Росгвардии, нажав тревожную кнопку. Сотрудники полиции объявили Олега в розыск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник СВО, вернувшийся в отпуск, взорвал страйкбольную гранату и напал со стрельбой на бывшую возлюбленную Екатерину в салоне красоты Екатеринбурга из-за измены. Мужчина рассказал, что уже не первый раз стреляет в девушку и не жалеет о совершенном, однако полиции сдаваться не собирается. «Вы как себе представляете ситуацию? У вас мужик на спецоперации, а вы *** [занимаетесь сексом] с другими. Какая будет реакция? Да, он порвет тебя просто», — передает E1.ru слова военнослужащего Олега. Мужчина пояснил, что просил Екатерину выйти на улицу, не отрицая, что все равно ударил бы ее. Солдат не помнит сколько совершил выстрелов, но признается, что был вооружен пневматическим пистолетом и арбалетом. «Это не первый раз, когда я в нее стрелял. Она оставляла со мной своего ребенка и уходила в загул на два дня. Это нормально? И да, руку на нее я уже поднимал, было такое. Слава богу, сын ее теперь живет с бывшим мужем, у него все нормально», — подчеркивает он. Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до мужчины. После нескольких гудков включился автоответчик. Инцидент произошел около 15 часов. Предположительно, Олег пришел к Екатерине, чтобы поговорить с ней, но беседа не задалась. Военнослужащий выдернул чеку и бросил гранату. Сотрудницы спасались от мужчины, выбегая из окон. Почти сразу же они вызвали отряд Росгвардии, нажав тревожную кнопку. Сотрудники полиции объявили Олега в розыск.