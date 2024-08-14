Боец СВО взорвал гранату в салоне красоты в Екатеринбурге и открыл стрельбу: главное о ЧП

Боец СВО взорвал гранату в салоне красоты в Екатеринбурге и открыл стрельбу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, граната в руке, сво, армия россии, штурмовики
Боец вернулся с фронта в отпуск (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге участник СВО, вернувшийся в отпуск, взорвал страйкбольную гранату и открыл стрельбу в салоне красоты «Не только ногти» на улице Крауля. Пострадала его бывшая возлюбленная Екатерина, ее уже осмотрели врачи. Полицейские объявили Олега в розыск. Все, что известно о ЧП, в сбойке URA.RU.

Новость по теме
Работницы екатеринбургского салона красоты, где военный взорвал гранату, спасались через окно

Инцидент произошел около 15 часов. Предположительно, Олег пришел к Екатерине, чтобы поговорить с ней. Но беседа не задалась. Олег выдернул чеку и бросил гранату. Сотрудницы спасались от мужчины, выбегая из окон. Почти сразу же они вызвали отряд Росгвардии, нажав тревожную кнопку.

Работницы слышали несколько выстрелов в здании. Незначительные ранения получила Екатерина. Врачи осмотрели ее и отпустили домой. В руках у Олега мог быть небольшой арбалет — так корреспонденту заявили сразу несколько сотрудниц салона. Один из полицейских, присутствовавших на ЧП, считает, что это был травматический пистолет.

Олег и Екатерина встречались несколько лет. В отношениях мужчина якобы избивал девушку. Из-за этого она рассталась с ним. На фронт Олег уехал из колонии, куда попал за грабеж. В Екатеринбург он вернулся в июле в небольшой отпуск. Сейчас его ищут сыщики уголовного розыска.

Олег попал на камеры видеонаблюдения
Олег попал на камеры видеонаблюдения
Фото:
На месте ЧП работали силовики
На месте ЧП работали силовики
Фото:
Обстановка у салона после ЧП
Обстановка у салона после ЧП
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге участник СВО, вернувшийся в отпуск, взорвал страйкбольную гранату и открыл стрельбу в салоне красоты «Не только ногти» на улице Крауля. Пострадала его бывшая возлюбленная Екатерина, ее уже осмотрели врачи. Полицейские объявили Олега в розыск. Все, что известно о ЧП, в сбойке URA.RU. Инцидент произошел около 15 часов. Предположительно, Олег пришел к Екатерине, чтобы поговорить с ней. Но беседа не задалась. Олег выдернул чеку и бросил гранату. Сотрудницы спасались от мужчины, выбегая из окон. Почти сразу же они вызвали отряд Росгвардии, нажав тревожную кнопку. Работницы слышали несколько выстрелов в здании. Незначительные ранения получила Екатерина. Врачи осмотрели ее и отпустили домой. В руках у Олега мог быть небольшой арбалет — так корреспонденту заявили сразу несколько сотрудниц салона. Один из полицейских, присутствовавших на ЧП, считает, что это был травматический пистолет. Олег и Екатерина встречались несколько лет. В отношениях мужчина якобы избивал девушку. Из-за этого она рассталась с ним. На фронт Олег уехал из колонии, куда попал за грабеж. В Екатеринбург он вернулся в июле в небольшой отпуск. Сейчас его ищут сыщики уголовного розыска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...