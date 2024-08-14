Боец СВО взорвал гранату в салоне красоты в Екатеринбурге и открыл стрельбу: главное о ЧП

Боец СВО взорвал гранату в салоне красоты в Екатеринбурге и открыл стрельбу

14 августа 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Боец вернулся с фронта в отпуск (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге участник СВО, вернувшийся в отпуск, взорвал страйкбольную гранату и открыл стрельбу в салоне красоты «Не только ногти» на улице Крауля. Пострадала его бывшая возлюбленная Екатерина, ее уже осмотрели врачи. Полицейские объявили Олега в розыск. Все, что известно о ЧП, в сбойке URA.RU. Новость по теме Работницы екатеринбургского салона красоты, где военный взорвал гранату, спасались через окно Инцидент произошел около 15 часов. Предположительно, Олег пришел к Екатерине, чтобы поговорить с ней. Но беседа не задалась. Олег выдернул чеку и бросил гранату. Сотрудницы спасались от мужчины, выбегая из окон. Почти сразу же они вызвали отряд Росгвардии, нажав тревожную кнопку. Работницы слышали несколько выстрелов в здании. Незначительные ранения получила Екатерина. Врачи осмотрели ее и отпустили домой. В руках у Олега мог быть небольшой арбалет — так корреспонденту заявили сразу несколько сотрудниц салона. Один из полицейских, присутствовавших на ЧП, считает, что это был травматический пистолет. Олег и Екатерина встречались несколько лет. В отношениях мужчина якобы избивал девушку. Из-за этого она рассталась с ним. На фронт Олег уехал из колонии, куда попал за грабеж. В Екатеринбург он вернулся в июле в небольшой отпуск. Сейчас его ищут сыщики уголовного розыска. Олег попал на камеры видеонаблюдения Фото: источник URA.RU На месте ЧП работали силовики Фото: Сергей Бодров © URA.RU Обстановка у салона после ЧП Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге участник СВО, вернувшийся в отпуск, взорвал страйкбольную гранату и открыл стрельбу в салоне красоты «Не только ногти» на улице Крауля. Пострадала его бывшая возлюбленная Екатерина, ее уже осмотрели врачи. Полицейские объявили Олега в розыск. Все, что известно о ЧП, в сбойке URA.RU. Инцидент произошел около 15 часов. Предположительно, Олег пришел к Екатерине, чтобы поговорить с ней. Но беседа не задалась. Олег выдернул чеку и бросил гранату. Сотрудницы спасались от мужчины, выбегая из окон. Почти сразу же они вызвали отряд Росгвардии, нажав тревожную кнопку. Работницы слышали несколько выстрелов в здании. Незначительные ранения получила Екатерина. Врачи осмотрели ее и отпустили домой. В руках у Олега мог быть небольшой арбалет — так корреспонденту заявили сразу несколько сотрудниц салона. Один из полицейских, присутствовавших на ЧП, считает, что это был травматический пистолет. Олег и Екатерина встречались несколько лет. В отношениях мужчина якобы избивал девушку. Из-за этого она рассталась с ним. На фронт Олег уехал из колонии, куда попал за грабеж. В Екатеринбург он вернулся в июле в небольшой отпуск. Сейчас его ищут сыщики уголовного розыска.