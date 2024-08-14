Боец СВО, напавший на свою бывшую в Екатеринбурге, угрожал ее родителям

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, гто, зарница, учебная граната
Военный закинул светошумовую гранату в салон красоты, где была его бывшая возлюбленная Фото:

Ветеран спецоперации Олег, бросивший гранату в екатеринбургском салоне красоты и расстрелявший бывшую возлюбленную Екатерину, угрожал ей, что расправится с ее родителями. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Мужчина общался с Екатериной до случившегося. Он обещал ей, что прибьет ее родителей», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с Олегом не получилось — он не ответил на звонки корреспондента и не прочитал сообщение в мессенджере. Екатерина в беседе с URA.RU информацию об угрозах подтвердила.

ЧП в салоне «Не только ногти» на улице Крауля, 8 произошло в 15 часов. По предварительным данным, Олег пришел, чтобы пообщаться с девушкой. Беседа не задалась, тогда он достал страйкбольную гранату, выдернул чеку и бросил. Также в руках у него был арбалет, из которого он ранил Екатерину. Она получила несерьезные травмы, врачи, осмотрев ее, отпустили домой. Сейчас Олега ищут полицейские. Подробнее об инциденте — в сбойке URA.RU.

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Ветеран спецоперации Олег, бросивший гранату в екатеринбургском салоне красоты и расстрелявший бывшую возлюбленную Екатерину, угрожал ей, что расправится с ее родителями. Об этом URA.RU сообщил источник. «Мужчина общался с Екатериной до случившегося. Он обещал ей, что прибьет ее родителей», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с Олегом не получилось — он не ответил на звонки корреспондента и не прочитал сообщение в мессенджере. Екатерина в беседе с URA.RU информацию об угрозах подтвердила. ЧП в салоне «Не только ногти» на улице Крауля, 8 произошло в 15 часов. По предварительным данным, Олег пришел, чтобы пообщаться с девушкой. Беседа не задалась, тогда он достал страйкбольную гранату, выдернул чеку и бросил. Также в руках у него был арбалет, из которого он ранил Екатерину. Она получила несерьезные травмы, врачи, осмотрев ее, отпустили домой. Сейчас Олега ищут полицейские. Подробнее об инциденте — в сбойке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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