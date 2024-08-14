В Челябинске четыре дня ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку. Фото

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Штаб поисковиков. Липчинское, поиски пропавших людей, поиски детей
Близкие видели подростка последний раз 10 августа Фото:

В Челябинске четыре дня ищут пропавшую несовершеннолетнюю Ксению Иванову. О пропаже 14-летней девушки с 10 августа сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

«Ксения Иванова 2010 года рождения 10 августа ушла с адреса: Челябинск, улица 40-летия Октября, дом 20. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — сообщается в объявлении поисковиков в группе «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети в «ВКонтакте».

Волонтеры отмечают, что пропавшая была одета в темно-зеленую ветровку, темно-серые джинсы и черные кроссовки на белой подошве. Рост Ксении 168 сантиметров, глаза карие, волосы светлые, до плеч.

Близкие переживают за пропавшую Ксению
Близкие переживают за пропавшую Ксению
Фото:

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В Челябинске четыре дня ищут пропавшую несовершеннолетнюю Ксению Иванову. О пропаже 14-летней девушки с 10 августа сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Ксения Иванова 2010 года рождения 10 августа ушла с адреса: Челябинск, улица 40-летия Октября, дом 20. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — сообщается в объявлении поисковиков в группе «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети в «ВКонтакте». Волонтеры отмечают, что пропавшая была одета в темно-зеленую ветровку, темно-серые джинсы и черные кроссовки на белой подошве. Рост Ксении 168 сантиметров, глаза карие, волосы светлые, до плеч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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