В Челябинске четыре дня ищут пропавшую несовершеннолетнюю Ксению Иванову. О пропаже 14-летней девушки с 10 августа сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».
«Ксения Иванова 2010 года рождения 10 августа ушла с адреса: Челябинск, улица 40-летия Октября, дом 20. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — сообщается в объявлении поисковиков в группе «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети в «ВКонтакте».
Волонтеры отмечают, что пропавшая была одета в темно-зеленую ветровку, темно-серые джинсы и черные кроссовки на белой подошве. Рост Ксении 168 сантиметров, глаза карие, волосы светлые, до плеч.
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