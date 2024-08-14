В Челябинске четыре дня ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку. Фото

14 августа 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

Близкие видели подростка последний раз 10 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске четыре дня ищут пропавшую несовершеннолетнюю Ксению Иванову. О пропаже 14-летней девушки с 10 августа сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Ксения Иванова 2010 года рождения 10 августа ушла с адреса: Челябинск, улица 40-летия Октября, дом 20. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — сообщается в объявлении поисковиков в группе «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети в «ВКонтакте». Волонтеры отмечают, что пропавшая была одета в темно-зеленую ветровку, темно-серые джинсы и черные кроссовки на белой подошве. Рост Ксении 168 сантиметров, глаза карие, волосы светлые, до плеч. Близкие переживают за пропавшую Ксению паблик «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске четыре дня ищут пропавшую несовершеннолетнюю Ксению Иванову. О пропаже 14-летней девушки с 10 августа сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Ксения Иванова 2010 года рождения 10 августа ушла с адреса: Челябинск, улица 40-летия Октября, дом 20. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — сообщается в объявлении поисковиков в группе «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети в «ВКонтакте». Волонтеры отмечают, что пропавшая была одета в темно-зеленую ветровку, темно-серые джинсы и черные кроссовки на белой подошве. Рост Ксении 168 сантиметров, глаза карие, волосы светлые, до плеч.