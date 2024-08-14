Алаудинов опроверг появление авиации ВСУ над Курской областью

14 августа 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов выразил готовность российских военных «встретить» авиацию противника Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военные не зафиксировали активность украинской авиации в Курской области в ходе отражения атак ВСУ. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Насчет авиации хочу сказать, что в принципе работу авиации самой мы не заметили. Хотя несколько раз мы получали информацию о том, что в нашем направлении летят вертолеты. Но как-то они до нас не долетели», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1». Он также выразил готовность российских военных «встретить» авиацию противника. Алаудинов подчеркнул, что российские подразделения были бы «очень рады» сбить украинские вертолеты и добавить их в «коллекцию». Ранее Алаудинов предположил, что в ближайшее время президента Украины Владимира Зеленского могут убить его собственные «хозяева». Также он отметил, что ВСУ, нападая на Курскую область, не учли решимость России бороться до конца. Он подчеркнул, что украинские силы оказались под ударом российских подразделений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные не зафиксировали активность украинской авиации в Курской области в ходе отражения атак ВСУ. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Насчет авиации хочу сказать, что в принципе работу авиации самой мы не заметили. Хотя несколько раз мы получали информацию о том, что в нашем направлении летят вертолеты. Но как-то они до нас не долетели», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1». Он также выразил готовность российских военных «встретить» авиацию противника. Алаудинов подчеркнул, что российские подразделения были бы «очень рады» сбить украинские вертолеты и добавить их в «коллекцию». Ранее Алаудинов предположил, что в ближайшее время президента Украины Владимира Зеленского могут убить его собственные «хозяева». Также он отметил, что ВСУ, нападая на Курскую область, не учли решимость России бороться до конца. Он подчеркнул, что украинские силы оказались под ударом российских подразделений.