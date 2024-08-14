В Свердловском районе Перми нашли труп. Фото

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Правоохранители выясняют обстоятельства гибели человека в Перми Фото:

В Свердловском районе Перми обнаружили труп вечером 14 августа. На месте работали правоохранительные органы. Об этом URA.RU сообщил один из горожан.

«В районе улицы Клары Цеткин нашли труп. Возле него находились полицейские, тело было накрыто», — говорится в сообщении, к которому прикреплено фото с места событий.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу СУ СК России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

В Свердловском районе города нашли труп
В Свердловском районе города нашли труп
Фото:

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В Свердловском районе Перми обнаружили труп вечером 14 августа. На месте работали правоохранительные органы. Об этом URA.RU сообщил один из горожан. «В районе улицы Клары Цеткин нашли труп. Возле него находились полицейские, тело было накрыто», — говорится в сообщении, к которому прикреплено фото с места событий. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу СУ СК России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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