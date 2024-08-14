14 августа 2024

В Курской области предупредили о фейках об отмене медицинской помощи

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Машина скорой помощи. Тюмень, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
Курские чиновники призывают граждан не поддаваться панике Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Администрация Курской области опровергает информацию о приостановке медицинской помощи, распространяемую украинскими спецслужбами. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региона.

«Эта фальшивка легко разоблачается по неправильному названию наших больниц, включая те, что были ранее объединены», — подчеркивают в администрации. Власти региона указывают на поддельный приказ Минздрава области, который утверждает о создании военных госпиталей и прекращении оказания медпомощи гражданам. Курские чиновники призывают граждан не поддаваться панике, быть внимательными к распространяемой информации и сообщать о любых обнаруженных фейках через личные сообщения на странице администрации в социальной сети «ВКонтакте».

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Администрация Курской области опровергает информацию о приостановке медицинской помощи, распространяемую украинскими спецслужбами. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региона. «Эта фальшивка легко разоблачается по неправильному названию наших больниц, включая те, что были ранее объединены», — подчеркивают в администрации. Власти региона указывают на поддельный приказ Минздрава области, который утверждает о создании военных госпиталей и прекращении оказания медпомощи гражданам. Курские чиновники призывают граждан не поддаваться панике, быть внимательными к распространяемой информации и сообщать о любых обнаруженных фейках через личные сообщения на странице администрации в социальной сети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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