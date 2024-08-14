В Курской области предупредили о фейках об отмене медицинской помощи

Администрация Курской области опровергает информацию о приостановке медицинской помощи, распространяемую украинскими спецслужбами. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региона.
«Эта фальшивка легко разоблачается по неправильному названию наших больниц, включая те, что были ранее объединены», — подчеркивают в администрации. Власти региона указывают на поддельный приказ Минздрава области, который утверждает о создании военных госпиталей и прекращении оказания медпомощи гражданам. Курские чиновники призывают граждан не поддаваться панике, быть внимательными к распространяемой информации и сообщать о любых обнаруженных фейках через личные сообщения на странице администрации в социальной сети «ВКонтакте».
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