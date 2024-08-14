Тюменка загадочно погибла в присутствии врача из Екатеринбурга под Казанью

В номере отеля «Дежавю» на курорте «Свияжские холмы» в Верхнеуслонском районе Татарстана нашли тело 40-летней женщины-хирурга из тюменской областной клинической больницы. До этого она находилась в компании заведующего отделением Центральной городской больницы № 24 Екатеринбурга, сообщили источники.
«В номере отеля находились 38-летний завотделением ГКБ Екатеринбурга и 40-летняя врач областной клинической больницы города Тюмени… У погибшей диагностированы внутренние и внешние кровотечения половых органов и печени», — сообщили источники издания KazanFirst.ru.
Собеседники портала сообщили, что мужчина пытался самостоятельно помочь девушке, после чего вызвал скорую помощь и правоохранителей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства происшествия выясняются.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МВД региона. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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