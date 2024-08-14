14 августа 2024

Тюменка загадочно погибла в присутствии врача из Екатеринбурга под Казанью

Врач из Тюмени погибла в компании екатеринбуржца на курорте под Казанью
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас врач из Екатеринбурга находится под подпиской о невыезде
Сейчас врач из Екатеринбурга находится под подпиской о невыезде Фото:

В номере отеля «Дежавю» на курорте «Свияжские холмы» в Верхнеуслонском районе Татарстана нашли тело 40-летней женщины-хирурга из тюменской областной клинической больницы. До этого она находилась в компании заведующего отделением Центральной городской больницы № 24 Екатеринбурга, сообщили источники.

«В номере отеля находились 38-летний завотделением ГКБ Екатеринбурга и 40-летняя врач областной клинической больницы города Тюмени… У погибшей диагностированы внутренние и внешние кровотечения половых органов и печени», — сообщили источники издания KazanFirst.ru.

Собеседники портала сообщили, что мужчина пытался самостоятельно помочь девушке, после чего вызвал скорую помощь и правоохранителей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства происшествия выясняются. 

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МВД региона. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В номере отеля «Дежавю» на курорте «Свияжские холмы» в Верхнеуслонском районе Татарстана нашли тело 40-летней женщины-хирурга из тюменской областной клинической больницы. До этого она находилась в компании заведующего отделением Центральной городской больницы № 24 Екатеринбурга, сообщили источники. «В номере отеля находились 38-летний завотделением ГКБ Екатеринбурга и 40-летняя врач областной клинической больницы города Тюмени… У погибшей диагностированы внутренние и внешние кровотечения половых органов и печени», — сообщили источники издания KazanFirst.ru. Собеседники портала сообщили, что мужчина пытался самостоятельно помочь девушке, после чего вызвал скорую помощь и правоохранителей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства происшествия выясняются.  Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МВД региона. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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