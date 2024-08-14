В Кургане детсад и здание структуры правительства региона временно останутся без воды

Из-за аварии на водопроводе в Кургане временно без холодного водоснабжения будут детский сад на улице Пролетарской и здание, где находится структура управления по обеспечению регионального правительства. Об этом предупредили представители «Водного Союза».
«В связи с аварией на сетях водопровода на улице Пролетарская, 65 без ХВС: ул. Пролетарская,65, 67, 69 (детский сад), 71, 82. Также без ХВС ул. Станционная, 64, 64б (административное здание), 68, 70, 72, 74, 74а (административное здание), 76а (административное здание), ул. К. Мяготина,173, 173а», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.
Коммунальщики устраняют аварию на водопроводе. В работах задействована необходимая техника и специалисты «Водного Союза», отметили в организации.
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