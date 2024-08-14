14 августа 2024

В Кургане детсад и здание структуры правительства региона временно останутся без воды

Несколько домов и детсад останутся без воды в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Сегаль, Григорьевские сады. Челябинск, кран, кошка, вода, водопровод, кот
Некоторые дома в Кургане остались без ХВС Фото:

Из-за аварии на водопроводе в Кургане временно без холодного водоснабжения будут детский сад на улице Пролетарской и здание, где находится структура управления по обеспечению регионального правительства. Об этом предупредили представители «Водного Союза».

«В связи с аварией на сетях водопровода на улице Пролетарская, 65 без ХВС: ул. Пролетарская,65, 67, 69 (детский сад), 71, 82. Также без ХВС ул. Станционная, 64, 64б (административное здание), 68, 70, 72, 74, 74а (административное здание), 76а (административное здание), ул. К. Мяготина,173, 173а», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.

Коммунальщики устраняют аварию на водопроводе. В работах задействована необходимая техника и специалисты «Водного Союза», отметили в организации.

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Из-за аварии на водопроводе в Кургане временно без холодного водоснабжения будут детский сад на улице Пролетарской и здание, где находится структура управления по обеспечению регионального правительства. Об этом предупредили представители «Водного Союза». «В связи с аварией на сетях водопровода на улице Пролетарская, 65 без ХВС: ул. Пролетарская,65, 67, 69 (детский сад), 71, 82. Также без ХВС ул. Станционная, 64, 64б (административное здание), 68, 70, 72, 74, 74а (административное здание), 76а (административное здание), ул. К. Мяготина,173, 173а», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Коммунальщики устраняют аварию на водопроводе. В работах задействована необходимая техника и специалисты «Водного Союза», отметили в организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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