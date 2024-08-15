Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин внес на рассмотрение парламента кандидатуры Калиматова, Арапханова и Гадиева к качестве глав Ингушетии Фото:

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение парламента трех кандидатов на пост главы Ингушетии. Среди них оказались действующий глава республики Махмуд-Али Калиматов, председатель регионального комитета по госстроительству и законодательству Ислам Гадиев и руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы по республике Алихан Арапханов, сообщили в пресс-службе правительства Ингушетии.

«Владимир Путин предложил депутатам Народного собрания республики три кандидатуры на пост главы региона. Алихан Арапханов — депутат Народного собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, член партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“», — передает ТАСС информацию из правительственной пресс-службы. Также среди кандидатов числятся Ислам Гадиев и Махмуд-Али Калиматов.

Голосование за выбор главы Ингушетии пройдет 8 сентября. Нынешний глава был выбран на пост депутатами парламента 8 сентября 2019 года. Он сменил Юнус-Бека Евкурова, обратившегося к российскому лидеру с просьбой о досрочном уходе с должности в июне 2019 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение парламента трех кандидатов на пост главы Ингушетии. Среди них оказались действующий глава республики Махмуд-Али Калиматов, председатель регионального комитета по госстроительству и законодательству Ислам Гадиев и руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы по республике Алихан Арапханов, сообщили в пресс-службе правительства Ингушетии. «Владимир Путин предложил депутатам Народного собрания республики три кандидатуры на пост главы региона. Алихан Арапханов — депутат Народного собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, член партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“», — передает ТАСС информацию из правительственной пресс-службы. Также среди кандидатов числятся Ислам Гадиев и Махмуд-Али Калиматов. Голосование за выбор главы Ингушетии пройдет 8 сентября. Нынешний глава был выбран на пост депутатами парламента 8 сентября 2019 года. Он сменил Юнус-Бека Евкурова, обратившегося к российскому лидеру с просьбой о досрочном уходе с должности в июне 2019 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...