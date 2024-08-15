Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

15 августа 2024 в 08:58 Размер текста - 17 +

Путин внес на рассмотрение парламента кандидатуры Калиматова, Арапханова и Гадиева к качестве глав Ингушетии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение парламента трех кандидатов на пост главы Ингушетии. Среди них оказались действующий глава республики Махмуд-Али Калиматов, председатель регионального комитета по госстроительству и законодательству Ислам Гадиев и руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы по республике Алихан Арапханов, сообщили в пресс-службе правительства Ингушетии. «Владимир Путин предложил депутатам Народного собрания республики три кандидатуры на пост главы региона. Алихан Арапханов — депутат Народного собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, член партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“», — передает ТАСС информацию из правительственной пресс-службы. Также среди кандидатов числятся Ислам Гадиев и Махмуд-Али Калиматов. Голосование за выбор главы Ингушетии пройдет 8 сентября. Нынешний глава был выбран на пост депутатами парламента 8 сентября 2019 года. Он сменил Юнус-Бека Евкурова, обратившегося к российскому лидеру с просьбой о досрочном уходе с должности в июне 2019 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение парламента трех кандидатов на пост главы Ингушетии. Среди них оказались действующий глава республики Махмуд-Али Калиматов, председатель регионального комитета по госстроительству и законодательству Ислам Гадиев и руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы по республике Алихан Арапханов, сообщили в пресс-службе правительства Ингушетии. «Владимир Путин предложил депутатам Народного собрания республики три кандидатуры на пост главы региона. Алихан Арапханов — депутат Народного собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, член партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“», — передает ТАСС информацию из правительственной пресс-службы. Также среди кандидатов числятся Ислам Гадиев и Махмуд-Али Калиматов. Голосование за выбор главы Ингушетии пройдет 8 сентября. Нынешний глава был выбран на пост депутатами парламента 8 сентября 2019 года. Он сменил Юнус-Бека Евкурова, обратившегося к российскому лидеру с просьбой о досрочном уходе с должности в июне 2019 года.