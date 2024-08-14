В Кургане руководители нескольких цехов одного из крупных ключевых предприятий региона забирают премии своих подчиненных после того, как сами им их выписывают. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из числа работников завода.
«На предприятии в начальники некоторых цехов сначала назначают подчиненным премии, а потом забирают выплаты себе. Такие поборы происходят не первый раз. Ранее одного начальника уже поймали на этом и наказали», — рассказал инсайдер.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу предприятия. Информация дополнится после получения комментария.
Ранее руководителя одной из структур крупного завода Кургана признали виновным в превышении должностных полномочий с корыстной заинтересованностью. За поборы с подчиненных мужчине дали 3,5 года условно и лишили права на два года заниматься должности на предприятиях промышленного комплекса.
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В Кургане руководители нескольких цехов одного из крупных ключевых предприятий региона забирают премии своих подчиненных после того, как сами им их выписывают. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из числа работников завода. «На предприятии в начальники некоторых цехов сначала назначают подчиненным премии, а потом забирают выплаты себе. Такие поборы происходят не первый раз. Ранее одного начальника уже поймали на этом и наказали», — рассказал инсайдер. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу предприятия. Информация дополнится после получения комментария. Ранее руководителя одной из структур крупного завода Кургана признали виновным в превышении должностных полномочий с корыстной заинтересованностью. За поборы с подчиненных мужчине дали 3,5 года условно и лишили права на два года заниматься должности на предприятиях промышленного комплекса.