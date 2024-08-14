14 августа 2024

На двух участках курганской трассы организовано реверсивное движение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт дорог. Тюмень, ремонт дороги, реверсивное движение, ремонт дорог, ремонтные работы
Реверсивное движение на трассе «Иртыш» в Курганской области установлено до 15 ноября Фото:

В Курганской области на двух участках трассы «Иртыш» организовано реверсивное движение до 15 ноября. На дороге проводится ремонт, поэтому для транспорта также действует ограничение скорости. Информация указана на сайте МЧС по Курганской области.

«В связи с проведением ремонта на участках трассы „Иртыш“ с 166 км по 180 км и с 190 км по 202 км до 15 ноября 2024 года вводится временное ограничение для транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения», — сообщает ведомство. Участки дороги находятся в Юргамышском и Мишкинском округах.

Ранее URA.RU писало об организации реверсивного движения на трассе «Иртыш» на участке с 323-го по 343-й км (недалеко от Кургана). На этот отрезке трассы был проведен ремонт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области на двух участках трассы «Иртыш» организовано реверсивное движение до 15 ноября. На дороге проводится ремонт, поэтому для транспорта также действует ограничение скорости. Информация указана на сайте МЧС по Курганской области. «В связи с проведением ремонта на участках трассы „Иртыш“ с 166 км по 180 км и с 190 км по 202 км до 15 ноября 2024 года вводится временное ограничение для транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения», — сообщает ведомство. Участки дороги находятся в Юргамышском и Мишкинском округах. Ранее URA.RU писало об организации реверсивного движения на трассе «Иртыш» на участке с 323-го по 343-й км (недалеко от Кургана). На этот отрезке трассы был проведен ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...