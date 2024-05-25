25 мая 2024
24 мая 2024

Полиция придумала, как устранить пробку на трассе под Курганом

ГИБДД из-за пробки организовала реверсивное движение на трассе под Курганом
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, автомобильная пробка, трасса челябинск курган
В ГИБДД рассказали, как устраняют пробку на дороге у Кургана (архивное фото) Фото:

Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение на трассе «Иртыш» недалеко от Кургана, чтобы не скапливалась пробка из автомобилей. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в ответе на редакционный запрос URA.RU.

«На трассе Р-254 „Иртыш“ идет ремонт полотна на участке с 323-го по 343-й км (недалеко от Кургана — прим URA.RU). Организовано реверсивное движение и светофорное регулирование, выставлены информационные щиты и временные дорожные знаки», — говорится в ответе представителей ГИБДД.

Ранее несколько десятков автомобилей встали в пробку возле села Камышного в Курганской области. Очевидцы жаловались, что затруднение движения возникло из-за ремонта дороги.

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Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение на трассе «Иртыш» недалеко от Кургана, чтобы не скапливалась пробка из автомобилей. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в ответе на редакционный запрос URA.RU. «На трассе Р-254 „Иртыш“ идет ремонт полотна на участке с 323-го по 343-й км (недалеко от Кургана — прим URA.RU). Организовано реверсивное движение и светофорное регулирование, выставлены информационные щиты и временные дорожные знаки», — говорится в ответе представителей ГИБДД. Ранее несколько десятков автомобилей встали в пробку возле села Камышного в Курганской области. Очевидцы жаловались, что затруднение движения возникло из-за ремонта дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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