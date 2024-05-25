Полиция придумала, как устранить пробку на трассе под Курганом

ГИБДД из-за пробки организовала реверсивное движение на трассе под Курганом

26 мая 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

В ГИБДД рассказали, как устраняют пробку на дороге у Кургана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение на трассе «Иртыш» недалеко от Кургана, чтобы не скапливалась пробка из автомобилей. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в ответе на редакционный запрос URA.RU. «На трассе Р-254 „Иртыш“ идет ремонт полотна на участке с 323-го по 343-й км (недалеко от Кургана — прим URA.RU). Организовано реверсивное движение и светофорное регулирование, выставлены информационные щиты и временные дорожные знаки», — говорится в ответе представителей ГИБДД. Ранее несколько десятков автомобилей встали в пробку возле села Камышного в Курганской области. Очевидцы жаловались, что затруднение движения возникло из-за ремонта дороги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение на трассе «Иртыш» недалеко от Кургана, чтобы не скапливалась пробка из автомобилей. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в ответе на редакционный запрос URA.RU. «На трассе Р-254 „Иртыш“ идет ремонт полотна на участке с 323-го по 343-й км (недалеко от Кургана — прим URA.RU). Организовано реверсивное движение и светофорное регулирование, выставлены информационные щиты и временные дорожные знаки», — говорится в ответе представителей ГИБДД. Ранее несколько десятков автомобилей встали в пробку возле села Камышного в Курганской области. Очевидцы жаловались, что затруднение движения возникло из-за ремонта дороги.