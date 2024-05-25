Полиция придумала, как устранить пробку на трассе под Курганом

Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение на трассе «Иртыш» недалеко от Кургана, чтобы не скапливалась пробка из автомобилей. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в ответе на редакционный запрос URA.RU.
«На трассе Р-254 „Иртыш“ идет ремонт полотна на участке с 323-го по 343-й км (недалеко от Кургана — прим URA.RU). Организовано реверсивное движение и светофорное регулирование, выставлены информационные щиты и временные дорожные знаки», — говорится в ответе представителей ГИБДД.
Ранее несколько десятков автомобилей встали в пробку возле села Камышного в Курганской области. Очевидцы жаловались, что затруднение движения возникло из-за ремонта дороги.
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Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение на трассе «Иртыш» недалеко от Кургана, чтобы не скапливалась пробка из автомобилей. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в ответе на редакционный запрос URA.RU. «На трассе Р-254 „Иртыш“ идет ремонт полотна на участке с 323-го по 343-й км (недалеко от Кургана — прим URA.RU). Организовано реверсивное движение и светофорное регулирование, выставлены информационные щиты и временные дорожные знаки», — говорится в ответе представителей ГИБДД. Ранее несколько десятков автомобилей встали в пробку возле села Камышного в Курганской области. Очевидцы жаловались, что затруднение движения возникло из-за ремонта дороги.