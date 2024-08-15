Курганских чиновников обвинили в тратах на ремонт дороги, которого не было. Фото, видео

15 августа 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Жители Колесникова жалуются на разрушенную дорогу к кладбищу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области чиновников из администрации Кетовского округа обвиняют в халатности из-за ремонта дороги в селе Колесниково. Жители утверждают, что никаких работ с дорогой так и не было проведено, хотя была проведена госзакупка за почти 600 тысяч рублей. Проблемой уже занимаются курганские следователи. С жалобой на якобы бездействие чиновников местные жители обратились к корреспонденту URA.RU. «Дорога уже несколько лет в ужасном состоянии. Если дожди, то все превращается в кашу, невозможно проехать. Зимой этой все может и застывает, но при чуть теплой погоде вся грязь возвращается и машины вынуждены буксовать. Говорили, что власти нашли кого-то, кто сделает, но результата никакого нет. Даже не видно рабочих», — рассказывают URA.RU обеспокоенный жители. Дорога по улице Центральная, ремонт на которой уже долгие годы добиваются сельчане, ведет к кладбищу. По фотографиям, присланным журналисту, также заметно, что проезжать по ним очень тяжело, особенно в дожди. В одном из копий документов, которые есть в распоряжении редакции URA.RU, есть информация, что на закупку по ремонту подъезда к кладбищу должны были потратить 590 тысяч рублей. Бездействие чиновников областной суд признал незаконным. Но дорога это не единственной, на что жалуются жители Колесникова. На том же кладбище, по сообщениям, образовалась свалка, которую власти несколько лет не вывозят. С этим жители тоже обращались в администрацию, еще зимой 2023 года, но им тогда отказали, сославшись, что для вывоза мусора нужна большая техника, которая может разрушить дорогу на подъезде к кладбищу. Так выглядит дорога к кладбище в Колесниково Фото: читатель URA.RU Местные жители судились из-за дороги и свалки на кладбище. По нескольким решениям, чиновники мэрии должны были до 1 июля 2024 года сделать на дороге отвод для талой и сточной воды, до 1 марта восстановить асфальт, а до 1 мая — сделать тротуар. Но местные рассказывают корреспонденту, что ни одно из этих требований так и не было выполнено. Курганские следователи также обращали внимание на проблему. Но сначала отказали в возбуждении уголовного дела, а позже отменили это решение и начали проводить проверки в отношении чиновников в рамках уголовного дела о халатности. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Кетовского округа. Журналисту ответили, что кладбище в Колесниково огорожено с трех сторон, по ограждению четвертой стороны, работы выполнены наполовину. Для продолжения работ необходимо убрать густую растительность специальной техникой. Заявка на нее сделана, как только компания освободится от выполнения иных видов работ, расчистка будет выполнена. Кроме того, уборка мусора и субботники осуществляется с периодичностью как сотрудниками МКУ, так и неравнодушными гражданами. Также производится скос травы с территории кладбища весь летний период. Вывоз мусора, который оставленный посетителями кладбища, будет вывезен в ближайшее время. «По вопросу ремонта указанной дороги — отметим, что в текущем году планируется прогрейдировать грунтовые дороги в селе и произвести отсыпку, а также внести данную дорогу в реестр предложений по ремонту дорог на последующий период», — ответили в администрации. Также корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу курганского управления Следственного комитета. В ведомстве пообещали дать разъяснения позднее. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о проблемах жителей села Колесниково. Тогда они жаловались, что памятник пионеру-герою Коле Мяготину разваливается. На фотографиях к посту видно, что с постамента отвалилась штукатурка, а на самом памятнике есть трещина. Позднее стало, что в селе Колесниково власти решили все же восстановить памятник пионеру-герою Коле Мяготину. После дождей в селе размывает дорогу Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области чиновников из администрации Кетовского округа обвиняют в халатности из-за ремонта дороги в селе Колесниково. Жители утверждают, что никаких работ с дорогой так и не было проведено, хотя была проведена госзакупка за почти 600 тысяч рублей. Проблемой уже занимаются курганские следователи. С жалобой на якобы бездействие чиновников местные жители обратились к корреспонденту URA.RU. «Дорога уже несколько лет в ужасном состоянии. Если дожди, то все превращается в кашу, невозможно проехать. Зимой этой все может и застывает, но при чуть теплой погоде вся грязь возвращается и машины вынуждены буксовать. Говорили, что власти нашли кого-то, кто сделает, но результата никакого нет. Даже не видно рабочих», — рассказывают URA.RU обеспокоенный жители. Дорога по улице Центральная, ремонт на которой уже долгие годы добиваются сельчане, ведет к кладбищу. По фотографиям, присланным журналисту, также заметно, что проезжать по ним очень тяжело, особенно в дожди. В одном из копий документов, которые есть в распоряжении редакции URA.RU, есть информация, что на закупку по ремонту подъезда к кладбищу должны были потратить 590 тысяч рублей. Бездействие чиновников областной суд признал незаконным. Но дорога это не единственной, на что жалуются жители Колесникова. На том же кладбище, по сообщениям, образовалась свалка, которую власти несколько лет не вывозят. С этим жители тоже обращались в администрацию, еще зимой 2023 года, но им тогда отказали, сославшись, что для вывоза мусора нужна большая техника, которая может разрушить дорогу на подъезде к кладбищу. Местные жители судились из-за дороги и свалки на кладбище. По нескольким решениям, чиновники мэрии должны были до 1 июля 2024 года сделать на дороге отвод для талой и сточной воды, до 1 марта восстановить асфальт, а до 1 мая — сделать тротуар. Но местные рассказывают корреспонденту, что ни одно из этих требований так и не было выполнено. Курганские следователи также обращали внимание на проблему. Но сначала отказали в возбуждении уголовного дела, а позже отменили это решение и начали проводить проверки в отношении чиновников в рамках уголовного дела о халатности. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Кетовского округа. Журналисту ответили, что кладбище в Колесниково огорожено с трех сторон, по ограждению четвертой стороны, работы выполнены наполовину. Для продолжения работ необходимо убрать густую растительность специальной техникой. Заявка на нее сделана, как только компания освободится от выполнения иных видов работ, расчистка будет выполнена. Кроме того, уборка мусора и субботники осуществляется с периодичностью как сотрудниками МКУ, так и неравнодушными гражданами. Также производится скос травы с территории кладбища весь летний период. Вывоз мусора, который оставленный посетителями кладбища, будет вывезен в ближайшее время. Также корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу курганского управления Следственного комитета. В ведомстве пообещали дать разъяснения позднее. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о проблемах жителей села Колесниково. Тогда они жаловались, что памятник пионеру-герою Коле Мяготину разваливается. На фотографиях к посту видно, что с постамента отвалилась штукатурка, а на самом памятнике есть трещина. Позднее стало, что в селе Колесниково власти решили все же восстановить памятник пионеру-герою Коле Мяготину.