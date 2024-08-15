Шесть челябинских спортсменов поедут на Паралимпиаду в Париже

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Спортсмены поедут за новыми медалями
Спортсмены поедут за новыми медалями Фото:

Челябинскую область на Паралимпиаде в Париже представят шесть спортсменов. Такая информация прозвучала 15 августа в ходе пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс»

«На игры в Париж отправятся шесть паралимпийцев из Челябинской области. Четверо из них — пловцы. Это действующий паралимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Черняев, паралимпийская чемпионка Валерия Шабалина, серебряная медалистка Елизавета Сидоренко и Ирина Девятова. Также выступит метательница дисков Елена Шах, которая во второй раз будет пробовать завоевывать медаль, и Иван Карпов, дебютант Паралимпийских игр в настольном теннисе», — сообщил директор школы по адаптивным видам спорта Вадим Алешкин.

Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. В них примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. От России выступят 90 спортсменов в нейтральном статусе, шестеро из них — из Челябинской области. В прошлых играх 2020 года регион на играх представляли пять спортсменов.

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Челябинскую область на Паралимпиаде в Париже представят шесть спортсменов. Такая информация прозвучала 15 августа в ходе пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» «На игры в Париж отправятся шесть паралимпийцев из Челябинской области. Четверо из них — пловцы. Это действующий паралимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Черняев, паралимпийская чемпионка Валерия Шабалина, серебряная медалистка Елизавета Сидоренко и Ирина Девятова. Также выступит метательница дисков Елена Шах, которая во второй раз будет пробовать завоевывать медаль, и Иван Карпов, дебютант Паралимпийских игр в настольном теннисе», — сообщил директор школы по адаптивным видам спорта Вадим Алешкин. Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. В них примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. От России выступят 90 спортсменов в нейтральном статусе, шестеро из них — из Челябинской области. В прошлых играх 2020 года регион на играх представляли пять спортсменов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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