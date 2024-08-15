Шесть челябинских спортсменов поедут на Паралимпиаду в Париже

Челябинскую область на Паралимпиаде в Париже представят шесть спортсменов. Такая информация прозвучала 15 августа в ходе пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс»
«На игры в Париж отправятся шесть паралимпийцев из Челябинской области. Четверо из них — пловцы. Это действующий паралимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Черняев, паралимпийская чемпионка Валерия Шабалина, серебряная медалистка Елизавета Сидоренко и Ирина Девятова. Также выступит метательница дисков Елена Шах, которая во второй раз будет пробовать завоевывать медаль, и Иван Карпов, дебютант Паралимпийских игр в настольном теннисе», — сообщил директор школы по адаптивным видам спорта Вадим Алешкин.
Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. В них примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. От России выступят 90 спортсменов в нейтральном статусе, шестеро из них — из Челябинской области. В прошлых играх 2020 года регион на играх представляли пять спортсменов.
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