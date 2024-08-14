Рынок офисной недвижимости в Кургане взлетел, показав рост на 55%

15 августа 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Кургане вырос спрос на офисную недвижимость вырос на 55% Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане наблюдается значительный рост интереса к офисной недвижимости. За июль спрос вырос на 55%. Но при этом спрос на торговые объекты снизился. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты одного из сервисов по поиску и продаже недвижимости. «В Кургане в июле 2024 года интерес к приобретению офисной недвижимости вырос на 55% в сравнении с маем этого же года. Спрос на покупку торговых объектов за тот же период снизился на 6%», — рассказал URA.RU руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито Недвижимость» Олег Изотов. Предложение офисных помещений для покупки в Кургане за два летних месяца выросло на 10%, в то время как торговая недвижимость показала небольшое сокращение объемов предложения. Средняя цена за квадратный метр офисных площадей составила 44 тысячи рублей, а целых объектов — 4 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане падает популярность студий и маленьких квартир. Риелторы связывают это явление с решением застройщиков и низким спросом со стороны покупателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане наблюдается значительный рост интереса к офисной недвижимости. За июль спрос вырос на 55%. Но при этом спрос на торговые объекты снизился. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты одного из сервисов по поиску и продаже недвижимости. «В Кургане в июле 2024 года интерес к приобретению офисной недвижимости вырос на 55% в сравнении с маем этого же года. Спрос на покупку торговых объектов за тот же период снизился на 6%», — рассказал URA.RU руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито Недвижимость» Олег Изотов. Предложение офисных помещений для покупки в Кургане за два летних месяца выросло на 10%, в то время как торговая недвижимость показала небольшое сокращение объемов предложения. Средняя цена за квадратный метр офисных площадей составила 44 тысячи рублей, а целых объектов — 4 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане падает популярность студий и маленьких квартир. Риелторы связывают это явление с решением застройщиков и низким спросом со стороны покупателей.