Спасти сложно: что челябинцам делать с урожаем картофеля, испорченным ливнями

Ученый Сатбаев: челябинский урожай, испорченный дождями, спасти почти невозможно

Особенностью 2024 года стало активное гниение овощей из-за высокой влажности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинской области урожай, испорченный из-за продолжительных дождей, почти невозможно спасти. Как минимизировать утраты и что делать с уцелевшими растениями URA.RU рассказал руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев.

«Погодные условия сегодня — повышенная влажность на протяжении длительного периода. Это не типично для нашего региона, особенно после последних засушливых лет. Не все были готовы к тому, что будет такое лето — многие интенсивно поливали в начале сезона», — уточнил URA.RU Сатбаев.

Интенсивный полив растений в июне и продолжительные дожди — благоприятный фон для развития патогенов, бактерий и вирусов. Паразиты живут в семенах, почве и внутри самих растений.

Картофель. Меры первой необходимости

Дозревший урожай необходимо собрать при первой возможности — погодные условия должны позволить его выкопать. Для сбора оптимальна теплая, сухая погода. Ранние сорта фермеры и садоводы уже начали выкапывать. Сатбаев отметил, что их, как правило, не закладывают на зиму. Челябинцам, в садах которых растут поздние сорта, стоит надеяться на теплые дни в сентябре.

По возможности картофель следует тщательно промыть и осмотреть Фото: Илья Московец © URA.RU

Урожай, собранный после затяжных ливней, по возможности стоит хорошо промыть и провести осмотр. Клубни необходимо осмотреть на наличие пятен, поражений и механических повреждений. После их следует просушить.

«Важно заложить на хранение здоровую продукцию. Для этого нужно картофель помыть и посмотреть, чтобы не было никаких пятен, поражений, механических повреждений», — объяснил URA.RU Сатбаев.

Как заложить картофель на зиму при повышенной влажности

Просушить картофель перед закладкой на зиму помогут средства на основе абсорбирующих веществ. Сатбаев обратил внимание на препараты в составе которых есть «Вермикулит». Они позволяют контролировать влагу в помещениях и не дают развиваться патогенам.

Перед закладкой картофеля на зиму необходимо позаботиться о вентиляции Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ямы перед закладкой картофеля также следует обработать. Важным фактором является и вентиляция, притом она не обязательно должна быть естественной.

«Естественная циркуляция воздуха — это хорошо, но можно также использовать инъекционные вентиляторы», — сообщил URA.RU Сатбаев.

Можно ли спасти гниющие помидоры

Пораженные плоды следует измельчить, убрав гнилые участки, и законсервировать. Спасти подгнившие, но недозревшие плоды почти невозможно. Сатбаев отметил, что возможности для дозревания помидоров уже не будет.

«Я думаю, что баклажаны и кабачки еще переживут непогоду. Сейчас нужно убирать те, что уже подошли. Солнца для созревания помидоров уже не будет — их нужно просто собирать и складывать, чтобы они дозревали», — заявил URA.RU Сатбаев.

Помидоры стоит собрать и складывать для дозревания Фото: Илья Московец © URA.RU

Что делать с растениями, пострадавшими от ливней

«Нужно, чтобы растения в зиму ушли здоровыми. Деревья должны успеть сбросить листву, теплолюбивые виды необходимо укрыть, произвести обрезку, чтобы зон поражения патогенами было меньше. В этом сезоне мы уже не успеваем обрабатывать, но сентябрь еще может дать нам такую возможность», — сообщил URA.RU Сатбаев.

Он уточнил, что основной причиной гибели растений становятся вредители, откладывающие свои яйца и личинки. Инкубационный период уже прошел и в этом сезоне наблюдается большое поражение плодов.

«Это особенность этого года», — подчеркнул ученый.