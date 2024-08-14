В ХМАО на реке Малый Юган нашли тела пропавших аборигенов

В Сургутском районе (ХМАО) на реке Малый Юган найдены тела мужчины и подростка из семьи ханты, которые пропали, когда плыли к стойбищу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.
«В ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган в Сургутском районе в водоеме обнаружены тела еще двух погибших. Мужчины 1992 года рождения и подростка 2007 года рождения», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что водолазы нашли тело еще одной женщины из пропавшей в ХМАО семьи аборигенов. На текущий момент обнаружены тела двух женщин и двух детей 2022 и 2023 годов рождения.
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