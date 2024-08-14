14 августа 2024

В ХМАО на реке Малый Юган нашли тела пропавших аборигенов

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели нашли тела мужчины и подростка из семьи ханты, пропавших на реке Малый Юган
Спасатели нашли тела мужчины и подростка из семьи ханты, пропавших на реке Малый Юган Фото:

В Сургутском районе (ХМАО) на реке Малый Юган найдены тела мужчины и подростка из семьи ханты, которые пропали, когда плыли к стойбищу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

«В ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган в Сургутском районе в водоеме обнаружены тела еще двух погибших. Мужчины 1992 года рождения и подростка 2007 года рождения», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что водолазы нашли тело еще одной женщины из пропавшей в ХМАО семьи аборигенов. На текущий момент обнаружены тела двух женщин и двух детей 2022 и 2023 годов рождения.

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В Сургутском районе (ХМАО) на реке Малый Юган найдены тела мужчины и подростка из семьи ханты, которые пропали, когда плыли к стойбищу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона. «В ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган в Сургутском районе в водоеме обнаружены тела еще двух погибших. Мужчины 1992 года рождения и подростка 2007 года рождения», – сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что водолазы нашли тело еще одной женщины из пропавшей в ХМАО семьи аборигенов. На текущий момент обнаружены тела двух женщин и двух детей 2022 и 2023 годов рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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