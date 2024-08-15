Грибы-убийцы: топ 10 самых ядовитых грибов в России

В разгар сезона сбора грибов необходимо ознакомиться с наиболее опасными их видами. Умение различать ядовитые грибы и съедобные крайне важно для предотвращения тяжелых случаев отравления. Как распознать «лесных убийц» и не отравиться, сообщает Life.
Зуб дьявола
Крайне ядовитый гриб отличается кроваво-красными каплями на своей поверхности. Произрастает преимущественно в европейских и североамериканских лесах. Недавно был обнаружен в Нижнем Новгороде, а значит теперь этот редкий вид можно встретить на территории России.
Ядовитый гриб отличается кроваво-красными каплями на своей поверхности
Фото: Bernypisa/Wikimedia/CC BY-SA 3.0
Бледная поганка
До 90% смертельных отравлений грибами в стране происходит из-за бледной поганки. Ее легко перепутать с такими съедобными грибами, как белая и зеленая сыроежки, рядовка или шампиньон. Может привести к гибели человека даже при минимальном употреблении.
Бледная поганка — самый опасный гриб в мире
Фото: George Chernilevsky/Wikimedia
Мухоморы
Мухомор — менее опасный из-за своего вида. Эти грибы хорошо узнаваемы и обладают неприятным запахом. Содержат аматоксины, которые могут вызвать серьезные поражения печени. Рекомендуется избегать любого контакта с ними.
Галерину легко перепутать с опятами. Он несет угрозу для здоровья человека из-за содержания аматоксинов, которые приводят к некрозу клеток печени. Симптомы интоксикации становятся заметными через 6-30 часов после его употребления.
Галерину легко спутать с опенком
Фото: Lebrac/Wikimedia/CC BY-SA 3.0
Говорушка беловатая и восковатая
Невзирая на свой безобидный вид, этот небольшой гриб при употреблении вызывает серьезные поражения нервной системы. Токсины в составе говорушки вызывает отравление с возможным летальным исходом у людей.
Маленький гриб может показаться безобидным
Фото: Gerhard Koller/Mushroom Observer/Wikimedia/CC BY-SA 3.0
Паутинник красивейший
Содержит орелланин, который приводит к необратимым изменениям функции почек, оказывает влияние на органы дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. Первые симптомы отравления могут появится лишь спустя несколько дней после его употребления в пищу.
Первые симптомы отравления могут проявиться через несколько дней
Фото: Eric Steiner/Wikimedia/CC BY-SA 3.0
Волоконница Патуйяра
Гриб представляет смертельную угрозу, так как в его составе содержится очень высокая концентрация мускарина. Сильнодействующие токсины оказывают влияние на нервную систему и способны вызвать паралич. Его легко можно перепутать с майской рядовкой или шампиньонами.
Токсины этого грибы могут привести к параличу
Фото: Andreas Kunze/Wikimedia/CC BY-SA 3.0
Лепиота коричнево-красная
Его легко спутать с безобидными шампиньонами, однако уровень токсичности таков, что даже минимальная доза способна привести к серьезному отравлению или повреждению печени. Симптомы интоксикации могут появится уже через 10 минут.
Лепиоту иногда путают с шампиньоном
Фото: Michael (inski)/Wikimedia/CC BY-SA 3.0
Сатанинский гриб («лесной черт»)
Внешне напоминает съедобный боровик, однако характерные яркие окраски на срезе предупреждают о потенциальной опасности. Употребление этого гриба способно привести к серьезному отравлению и может завершиться смертельным исходом.
Сатанинский гриб очень ядовит, его можно спутать с боровиком
Фото: Holger Krisp/Wikimedia/CC BY 3.0
Решеточник красный
Уникальный гриб с внешностью в виде красной сетки вызывает любопытство. Однако следует воздержаться от попыток прикоснуться к нему. Яды этого гриба до конца не исследованы, но уже установлено, что они представляют потенциально смертельную угрозу для людей. Занесен в Красную книгу.
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В разгар сезона сбора грибов необходимо ознакомиться с наиболее опасными их видами. Умение различать ядовитые грибы и съедобные крайне важно для предотвращения тяжелых случаев отравления. Как распознать «лесных убийц» и не отравиться, сообщает Life. Зуб дьявола Крайне ядовитый гриб отличается кроваво-красными каплями на своей поверхности. Произрастает преимущественно в европейских и североамериканских лесах. Недавно был обнаружен в Нижнем Новгороде, а значит теперь этот редкий вид можно встретить на территории России. Бледная поганка До 90% смертельных отравлений грибами в стране происходит из-за бледной поганки. Ее легко перепутать с такими съедобными грибами, как белая и зеленая сыроежки, рядовка или шампиньон. Может привести к гибели человека даже при минимальном употреблении. Мухоморы Мухомор — менее опасный из-за своего вида. Эти грибы хорошо узнаваемы и обладают неприятным запахом. Содержат аматоксины, которые могут вызвать серьезные поражения печени. Рекомендуется избегать любого контакта с ними. Галерина окаймленная Галерину легко перепутать с опятами. Он несет угрозу для здоровья человека из-за содержания аматоксинов, которые приводят к некрозу клеток печени. Симптомы интоксикации становятся заметными через 6-30 часов после его употребления. Говорушка беловатая и восковатая Невзирая на свой безобидный вид, этот небольшой гриб при употреблении вызывает серьезные поражения нервной системы. Токсины в составе говорушки вызывает отравление с возможным летальным исходом у людей. Паутинник красивейший Содержит орелланин, который приводит к необратимым изменениям функции почек, оказывает влияние на органы дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. Первые симптомы отравления могут появится лишь спустя несколько дней после его употребления в пищу. Волоконница Патуйяра Гриб представляет смертельную угрозу, так как в его составе содержится очень высокая концентрация мускарина. Сильнодействующие токсины оказывают влияние на нервную систему и способны вызвать паралич. Его легко можно перепутать с майской рядовкой или шампиньонами. Лепиота коричнево-красная Его легко спутать с безобидными шампиньонами, однако уровень токсичности таков, что даже минимальная доза способна привести к серьезному отравлению или повреждению печени. Симптомы интоксикации могут появится уже через 10 минут. Сатанинский гриб («лесной черт») Внешне напоминает съедобный боровик, однако характерные яркие окраски на срезе предупреждают о потенциальной опасности. Употребление этого гриба способно привести к серьезному отравлению и может завершиться смертельным исходом. Решеточник красный Уникальный гриб с внешностью в виде красной сетки вызывает любопытство. Однако следует воздержаться от попыток прикоснуться к нему. Яды этого гриба до конца не исследованы, но уже установлено, что они представляют потенциально смертельную угрозу для людей. Занесен в Красную книгу. Правила безопасности при сборе грибов