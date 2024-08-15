Грибы-убийцы: топ 10 самых ядовитых грибов в России

Зуб дьявола теперь можно встретить в лесах России

15 августа 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Перед сбором грибов важно знать, какие из них ядовитые Фото: Сергей Русанов © URA.RU В разгар сезона сбора грибов необходимо ознакомиться с наиболее опасными их видами. Умение различать ядовитые грибы и съедобные крайне важно для предотвращения тяжелых случаев отравления. Как распознать «лесных убийц» и не отравиться, сообщает Life . Зуб дьявола Крайне ядовитый гриб отличается кроваво-красными каплями на своей поверхности. Произрастает преимущественно в европейских и североамериканских лесах. Недавно был обнаружен в Нижнем Новгороде, а значит теперь этот редкий вид можно встретить на территории России. Ядовитый гриб отличается кроваво-красными каплями на своей поверхности Фото: Bernypisa/Wikimedia/CC BY-SA 3.0 Бледная поганка До 90% смертельных отравлений грибами в стране происходит из-за бледной поганки. Ее легко перепутать с такими съедобными грибами, как белая и зеленая сыроежки, рядовка или шампиньон. Может привести к гибели человека даже при минимальном употреблении. Бледная поганка — самый опасный гриб в мире Фото: George Chernilevsky/Wikimedia Мухоморы Мухомор — менее опасный из-за своего вида. Эти грибы хорошо узнаваемы и обладают неприятным запахом. Содержат аматоксины, которые могут вызвать серьезные поражения печени. Рекомендуется избегать любого контакта с ними. Мухомор знаком многим и несет смертельную угрозу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Галерина окаймленная Галерину легко перепутать с опятами. Он несет угрозу для здоровья человека из-за содержания аматоксинов, которые приводят к некрозу клеток печени. Симптомы интоксикации становятся заметными через 6-30 часов после его употребления. Галерину легко спутать с опенком Фото: Lebrac/Wikimedia/CC BY-SA 3.0 Говорушка беловатая и восковатая Невзирая на свой безобидный вид, этот небольшой гриб при употреблении вызывает серьезные поражения нервной системы. Токсины в составе говорушки вызывает отравление с возможным летальным исходом у людей. Маленький гриб может показаться безобидным Фото: Gerhard Koller/Mushroom Observer/Wikimedia/CC BY-SA 3.0 Паутинник красивейший Содержит орелланин, который приводит к необратимым изменениям функции почек, оказывает влияние на органы дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. Первые симптомы отравления могут появится лишь спустя несколько дней после его употребления в пищу. Первые симптомы отравления могут проявиться через несколько дней Фото: Eric Steiner/Wikimedia/CC BY-SA 3.0 Волоконница Патуйяра Гриб представляет смертельную угрозу, так как в его составе содержится очень высокая концентрация мускарина. Сильнодействующие токсины оказывают влияние на нервную систему и способны вызвать паралич. Его легко можно перепутать с майской рядовкой или шампиньонами. Токсины этого грибы могут привести к параличу Фото: Andreas Kunze/Wikimedia/CC BY-SA 3.0 Лепиота коричнево-красная Его легко спутать с безобидными шампиньонами, однако уровень токсичности таков, что даже минимальная доза способна привести к серьезному отравлению или повреждению печени. Симптомы интоксикации могут появится уже через 10 минут. Лепиоту иногда путают с шампиньоном Фото: Michael (inski)/Wikimedia/CC BY-SA 3.0 Сатанинский гриб («лесной черт») Внешне напоминает съедобный боровик, однако характерные яркие окраски на срезе предупреждают о потенциальной опасности. Употребление этого гриба способно привести к серьезному отравлению и может завершиться смертельным исходом. Сатанинский гриб очень ядовит, его можно спутать с боровиком Фото: Holger Krisp/Wikimedia/CC BY 3.0 Решеточник красный Уникальный гриб с внешностью в виде красной сетки вызывает любопытство. Однако следует воздержаться от попыток прикоснуться к нему. Яды этого гриба до конца не исследованы, но уже установлено, что они представляют потенциально смертельную угрозу для людей. Занесен в Красную книгу. Решеточник красный занесен в Красную книгу Фото: Amadej Trnkoczy/Mushroom Observer/Wikimedia/CC BY-SA 3.0 Правила безопасности при сборе грибов Не трогайте и не срывайте грибы, которые вам не известны.

Не проверяйте на вкус, не лижите грибы в лесу. Есть древний миф, что если лизнуть гриб и он не горчит — значит, он съедобен. Это неправда.

Не верьте и еще одному мифу, что после отваривания грибов концентрация ядов уменьшается.

По возможности ходите за грибами только с опытными грибниками.

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В разгар сезона сбора грибов необходимо ознакомиться с наиболее опасными их видами. Умение различать ядовитые грибы и съедобные крайне важно для предотвращения тяжелых случаев отравления. Как распознать «лесных убийц» и не отравиться, сообщает Life. Зуб дьявола Крайне ядовитый гриб отличается кроваво-красными каплями на своей поверхности. Произрастает преимущественно в европейских и североамериканских лесах. Недавно был обнаружен в Нижнем Новгороде, а значит теперь этот редкий вид можно встретить на территории России. Бледная поганка До 90% смертельных отравлений грибами в стране происходит из-за бледной поганки. Ее легко перепутать с такими съедобными грибами, как белая и зеленая сыроежки, рядовка или шампиньон. Может привести к гибели человека даже при минимальном употреблении. Мухоморы Мухомор — менее опасный из-за своего вида. Эти грибы хорошо узнаваемы и обладают неприятным запахом. Содержат аматоксины, которые могут вызвать серьезные поражения печени. Рекомендуется избегать любого контакта с ними. Галерина окаймленная Галерину легко перепутать с опятами. Он несет угрозу для здоровья человека из-за содержания аматоксинов, которые приводят к некрозу клеток печени. Симптомы интоксикации становятся заметными через 6-30 часов после его употребления. Говорушка беловатая и восковатая Невзирая на свой безобидный вид, этот небольшой гриб при употреблении вызывает серьезные поражения нервной системы. Токсины в составе говорушки вызывает отравление с возможным летальным исходом у людей. Паутинник красивейший Содержит орелланин, который приводит к необратимым изменениям функции почек, оказывает влияние на органы дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. Первые симптомы отравления могут появится лишь спустя несколько дней после его употребления в пищу. Волоконница Патуйяра Гриб представляет смертельную угрозу, так как в его составе содержится очень высокая концентрация мускарина. Сильнодействующие токсины оказывают влияние на нервную систему и способны вызвать паралич. Его легко можно перепутать с майской рядовкой или шампиньонами. Лепиота коричнево-красная Его легко спутать с безобидными шампиньонами, однако уровень токсичности таков, что даже минимальная доза способна привести к серьезному отравлению или повреждению печени. Симптомы интоксикации могут появится уже через 10 минут. Сатанинский гриб («лесной черт») Внешне напоминает съедобный боровик, однако характерные яркие окраски на срезе предупреждают о потенциальной опасности. Употребление этого гриба способно привести к серьезному отравлению и может завершиться смертельным исходом. Решеточник красный Уникальный гриб с внешностью в виде красной сетки вызывает любопытство. Однако следует воздержаться от попыток прикоснуться к нему. Яды этого гриба до конца не исследованы, но уже установлено, что они представляют потенциально смертельную угрозу для людей. Занесен в Красную книгу. Правила безопасности при сборе грибов