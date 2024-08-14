Свердловские рыболовы обратились с предложением к спикеру заксо

Спикер свердловского заксо: в регионе хотят создать центр рыбоводной культуры

15 августа 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Рыборазводные предприятия посетила Людмила Бабушкина и свердловские депутаты Фото: Управление информполитики парламента Руководители рыборазводных предприятий в Полевском и Екатеринбурге предложили спикеру заксобрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной и депутатам заксо создать «Уральский региональный центр рыбоводной аквакультуры» для подбора подходящих водоемов на выращивание рыб. Об этом URA.RU сообщили в управлении информполитики парламента. «Представители хозяйств рассказали о планах развития. Есть идея — создать „Уральский региональный центр рыбоводной аквакультуры“. Это позволит системно подходить к вопросам изучения уральских водоемов на пригодность к товарному выращиванию рыбы, проводить мероприятия по оздоровлению акваресурсов, оказывать консультации по внедрению современных технологий, поставлять рыбопосадочный материал», — сказала Бабушкина. Филиалы ФГБУ «Главрыбвод» Кирюшкинское рыборазводное садковое хозяйство в Полевском и Зеленоборский рыборазводный помимо Бабушкиной посетили депутаты Виктор Якимов, Михаил Копытов, Вячеслав Вегнер и Сергей Никонов. С ними предприниматели также обсудили создание координационного совета или рабочей группы для обеспечения экологической безопасности водных объектов Свердловской области, рыболовства, сохранения биоресурсов и среды их обитания. Депутаты посетили рыборазводные предприятия в Полевском и Екатеринбурге Фото: Управление информполитики парламента Уральский центр рыбоводной аквакультуры поможет изучить водоемы региона на пригодность к товарному выращиванию рыбы, считает Людмила Бабушкина Фото: Управление информполитики парламента Предприниматели обсудили с депутатами вопрос создания рабочей группы для обеспечения экологической безопасности водных объектов региона Фото: Управление информполитики парламента Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководители рыборазводных предприятий в Полевском и Екатеринбурге предложили спикеру заксобрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной и депутатам заксо создать «Уральский региональный центр рыбоводной аквакультуры» для подбора подходящих водоемов на выращивание рыб. Об этом URA.RU сообщили в управлении информполитики парламента. «Представители хозяйств рассказали о планах развития. Есть идея — создать „Уральский региональный центр рыбоводной аквакультуры“. Это позволит системно подходить к вопросам изучения уральских водоемов на пригодность к товарному выращиванию рыбы, проводить мероприятия по оздоровлению акваресурсов, оказывать консультации по внедрению современных технологий, поставлять рыбопосадочный материал», — сказала Бабушкина. Филиалы ФГБУ «Главрыбвод» Кирюшкинское рыборазводное садковое хозяйство в Полевском и Зеленоборский рыборазводный помимо Бабушкиной посетили депутаты Виктор Якимов, Михаил Копытов, Вячеслав Вегнер и Сергей Никонов. С ними предприниматели также обсудили создание координационного совета или рабочей группы для обеспечения экологической безопасности водных объектов Свердловской области, рыболовства, сохранения биоресурсов и среды их обитания.