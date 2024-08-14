14 августа 2024

Свердловские рыболовы обратились с предложением к спикеру заксо

Спикер свердловского заксо: в регионе хотят создать центр рыбоводной культуры
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыборазводные предприятия посетила Людмила Бабушкина и свердловские депутаты
Рыборазводные предприятия посетила Людмила Бабушкина и свердловские депутаты Фото:

Руководители рыборазводных предприятий в Полевском и Екатеринбурге предложили спикеру заксобрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной и депутатам заксо создать «Уральский региональный центр рыбоводной аквакультуры» для подбора подходящих водоемов на выращивание рыб. Об этом URA.RU сообщили в управлении информполитики парламента.

«Представители хозяйств рассказали о планах развития. Есть идея — создать „Уральский региональный центр рыбоводной аквакультуры“. Это позволит системно подходить к вопросам изучения уральских водоемов на пригодность к товарному выращиванию рыбы, проводить мероприятия по оздоровлению акваресурсов, оказывать консультации по внедрению современных технологий, поставлять рыбопосадочный материал», — сказала Бабушкина.

Филиалы ФГБУ «Главрыбвод» Кирюшкинское рыборазводное садковое хозяйство в Полевском и Зеленоборский рыборазводный помимо Бабушкиной посетили депутаты Виктор Якимов, Михаил Копытов, Вячеслав Вегнер и Сергей Никонов. С ними предприниматели также обсудили создание координационного совета или рабочей группы для обеспечения экологической безопасности водных объектов Свердловской области, рыболовства, сохранения биоресурсов и среды их обитания.

Депутаты посетили рыборазводные предприятия в Полевском и Екатеринбурге
Депутаты посетили рыборазводные предприятия в Полевском и Екатеринбурге
Фото:
Уральский центр рыбоводной аквакультуры поможет изучить водоемы региона на пригодность к товарному выращиванию рыбы, считает Людмила Бабушкина
Уральский центр рыбоводной аквакультуры поможет изучить водоемы региона на пригодность к товарному выращиванию рыбы, считает Людмила Бабушкина
Фото:
Предприниматели обсудили с депутатами вопрос создания рабочей группы для обеспечения экологической безопасности водных объектов региона
Предприниматели обсудили с депутатами вопрос создания рабочей группы для обеспечения экологической безопасности водных объектов региона
Фото:

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Руководители рыборазводных предприятий в Полевском и Екатеринбурге предложили спикеру заксобрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной и депутатам заксо создать «Уральский региональный центр рыбоводной аквакультуры» для подбора подходящих водоемов на выращивание рыб. Об этом URA.RU сообщили в управлении информполитики парламента. «Представители хозяйств рассказали о планах развития. Есть идея — создать „Уральский региональный центр рыбоводной аквакультуры“. Это позволит системно подходить к вопросам изучения уральских водоемов на пригодность к товарному выращиванию рыбы, проводить мероприятия по оздоровлению акваресурсов, оказывать консультации по внедрению современных технологий, поставлять рыбопосадочный материал», — сказала Бабушкина. Филиалы ФГБУ «Главрыбвод» Кирюшкинское рыборазводное садковое хозяйство в Полевском и Зеленоборский рыборазводный помимо Бабушкиной посетили депутаты Виктор Якимов, Михаил Копытов, Вячеслав Вегнер и Сергей Никонов. С ними предприниматели также обсудили создание координационного совета или рабочей группы для обеспечения экологической безопасности водных объектов Свердловской области, рыболовства, сохранения биоресурсов и среды их обитания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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