Жители трех районов Екатеринбурга завалили прокуратуру жалобами о детсадах и школах

Жители трех районов Екатеринбурга пытаются через прокуратуру решить вопрос со строительством новых детсадов и школ. На это указывает отчет надзорного ведомства за первое полугодие 2024-го, оказавшийся в распоряжении URA.RU.
«Следует отметить, что за шесть месяцев 2024 года возросло количество жалоб от граждан, проживающих в микрорайонах Солнечный, Академический, Компрессорный о недостаточном количестве дошкольных и школьных образовательных учреждений», — говорится в документе за подписью прокурора города Светланы Кузнецовой. По этому поводу мэрия уже получила пять представлений.
Ранее URA.RU сообщало, что как раз в Академическом мэр Алексей Орлов недавно открыл первую пятиэтажную школу. А на совещании утром 15 августа анонсировал запуск школы №300 на Уктусе.
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