Жители трех районов Екатеринбурга завалили прокуратуру жалобами о детсадах и школах

Прокуратура заявила о массовых жалобах на нехватку мест в школах Екатеринбурга

15 августа 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Прокуратура уже отреагировала на «школьные» жалобы Фото: Илья Московец © URA.RU Жители трех районов Екатеринбурга пытаются через прокуратуру решить вопрос со строительством новых детсадов и школ. На это указывает отчет надзорного ведомства за первое полугодие 2024-го, оказавшийся в распоряжении URA.RU. «Следует отметить, что за шесть месяцев 2024 года возросло количество жалоб от граждан, проживающих в микрорайонах Солнечный, Академический, Компрессорный о недостаточном количестве дошкольных и школьных образовательных учреждений», — говорится в документе за подписью прокурора города Светланы Кузнецовой. По этому поводу мэрия уже получила пять представлений. Ранее URA.RU сообщало, что как раз в Академическом мэр Алексей Орлов недавно открыл первую пятиэтажную школу. А на совещании утром 15 августа анонсировал запуск школы №300 на Уктусе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители трех районов Екатеринбурга пытаются через прокуратуру решить вопрос со строительством новых детсадов и школ. На это указывает отчет надзорного ведомства за первое полугодие 2024-го, оказавшийся в распоряжении URA.RU. «Следует отметить, что за шесть месяцев 2024 года возросло количество жалоб от граждан, проживающих в микрорайонах Солнечный, Академический, Компрессорный о недостаточном количестве дошкольных и школьных образовательных учреждений», — говорится в документе за подписью прокурора города Светланы Кузнецовой. По этому поводу мэрия уже получила пять представлений. Ранее URA.RU сообщало, что как раз в Академическом мэр Алексей Орлов недавно открыл первую пятиэтажную школу. А на совещании утром 15 августа анонсировал запуск школы №300 на Уктусе.