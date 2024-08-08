В предстоящем учебном году новая школа №133 в Академическом районе Екатеринбурга распахнет свои двери для 1200 учащихся. Пятиэтажное здание на 100% готово к 1 сентября, и в преддверии Дня города корреспонденты с чиновниками посетили площадку, прогулялись по современным классам и задали вопросы мэру города Алексею Орлову.
«Немного работ надо провести по благоустройству. Работники компании „Атомстройкомплекс“ справились с непростой задачей в канун главного праздника — Дня строителей. Хочу поблагодарить за этот подарок, который был сделан и Академическому району, и Екатеринбургу в канун Дня города. Школа долгожданная, самая современная. Это первое пятиэтажное общеобразовательное здание в нашем городе», — сказал Орлов.
Чиновники вместе с директором школы и мэром города осмотрели новое здание
По словам мэра, уже определена специализация школы, которая расположена на улице Академика Ландау, 39Б (он отметил, что теперь для каждого нового здания, попадающего в статус системы образования, власти выбирают специализацию). Школа №133 будет носить звание креативного направления. «Это как раз ответ на запрос родителей, которые говорят, что школа должна быть современной. И самое главное для наших детей, которые сейчас растут креативными, мыслящими инновационно. Новое учебное пространство позволит эти навыки развивать», — считает он.
Директор школы Мария Зорина рассказала присутствующим, что на первом этаже школы оборудовано современное арт-кафе вместо привычной столовой. «Все в соответствии с санитарными нормами. Эксперты по питанию были в школе, со всем оборудованием ознакомились», — добавила она.
Чиновники осмотрели близлежащую территорию, прошлись по этажам школы и убедились в готовности нового здания принять учеников. Школа оснащена современным оборудованием, тремя спортивными залами, уличными площадками для начальных, средних и старших классов. Здесь и футбольное поле, и зал для легкой атлетики, и площадка воркаута, и класс единоборств — все возможности для развития способностей детей. Однако главной фишкой школы стал класс киноиндустрии. Эту дисциплину будут изучать дети с начальной скамьи. По словам мэра, ученики будут получать образование с учетом запросов сегодняшней экономики.
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В предстоящем учебном году новая школа №133 в Академическом районе Екатеринбурга распахнет свои двери для 1200 учащихся. Пятиэтажное здание на 100% готово к 1 сентября, и в преддверии Дня города корреспонденты с чиновниками посетили площадку, прогулялись по современным классам и задали вопросы мэру города Алексею Орлову. «Немного работ надо провести по благоустройству. Работники компании „Атомстройкомплекс“ справились с непростой задачей в канун главного праздника — Дня строителей. Хочу поблагодарить за этот подарок, который был сделан и Академическому району, и Екатеринбургу в канун Дня города. Школа долгожданная, самая современная. Это первое пятиэтажное общеобразовательное здание в нашем городе», — сказал Орлов. По словам мэра, уже определена специализация школы, которая расположена на улице Академика Ландау, 39Б (он отметил, что теперь для каждого нового здания, попадающего в статус системы образования, власти выбирают специализацию). Школа №133 будет носить звание креативного направления. «Это как раз ответ на запрос родителей, которые говорят, что школа должна быть современной. И самое главное для наших детей, которые сейчас растут креативными, мыслящими инновационно. Новое учебное пространство позволит эти навыки развивать», — считает он. Директор школы Мария Зорина рассказала присутствующим, что на первом этаже школы оборудовано современное арт-кафе вместо привычной столовой. «Все в соответствии с санитарными нормами. Эксперты по питанию были в школе, со всем оборудованием ознакомились», — добавила она.
Чиновники осмотрели близлежащую территорию, прошлись по этажам школы и убедились в готовности нового здания принять учеников. Школа оснащена современным оборудованием, тремя спортивными залами, уличными площадками для начальных, средних и старших классов. Здесь и футбольное поле, и зал для легкой атлетики, и площадка воркаута, и класс единоборств — все возможности для развития способностей детей. Однако главной фишкой школы стал класс киноиндустрии. Эту дисциплину будут изучать дети с начальной скамьи. По словам мэра, ученики будут получать образование с учетом запросов сегодняшней экономики.