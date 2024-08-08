В Екатеринбурге построили первую пятиэтажную школу для креативных детей. Фото, видео

09 августа 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Здание распахнет двери для 1200 учеников Илья Московец © URA.RU В предстоящем учебном году новая школа №133 в Академическом районе Екатеринбурга распахнет свои двери для 1200 учащихся. Пятиэтажное здание на 100% готово к 1 сентября, и в преддверии Дня города корреспонденты с чиновниками посетили площадку, прогулялись по современным классам и задали вопросы мэру города Алексею Орлову. «Немного работ надо провести по благоустройству. Работники компании „Атомстройкомплекс“ справились с непростой задачей в канун главного праздника — Дня строителей. Хочу поблагодарить за этот подарок, который был сделан и Академическому району, и Екатеринбургу в канун Дня города. Школа долгожданная, самая современная. Это первое пятиэтажное общеобразовательное здание в нашем городе», — сказал Орлов. Чиновники вместе с директором школы и мэром города осмотрели новое здание Илья Московец © URA.RU По словам мэра, уже определена специализация школы, которая расположена на улице Академика Ландау, 39Б (он отметил, что теперь для каждого нового здания, попадающего в статус системы образования, власти выбирают специализацию). Школа №133 будет носить звание креативного направления. «Это как раз ответ на запрос родителей, которые говорят, что школа должна быть современной. И самое главное для наших детей, которые сейчас растут креативными, мыслящими инновационно. Новое учебное пространство позволит эти навыки развивать», — считает он. Директор школы Мария Зорина рассказала присутствующим, что на первом этаже школы оборудовано современное арт-кафе вместо привычной столовой. «Все в соответствии с санитарными нормами. Эксперты по питанию были в школе, со всем оборудованием ознакомились», — добавила она.



Чиновники осмотрели близлежащую территорию, прошлись по этажам школы и убедились в готовности нового здания принять учеников. Школа оснащена современным оборудованием, тремя спортивными залами, уличными площадками для начальных, средних и старших классов. Здесь и футбольное поле, и зал для легкой атлетики, и площадка воркаута, и класс единоборств — все возможности для развития способностей детей. Однако главной фишкой школы стал класс киноиндустрии. Эту дисциплину будут изучать дети с начальной скамьи. По словам мэра, ученики будут получать образование с учетом запросов сегодняшней экономики. Алексею Орлову вручили подарок — картину Илья Московец © URA.RU Так выглядит пространство арт-кафе Илья Московец © URA.RU Здание возводила компания «Атомстройкомплекс» Илья Московец © URA.RU Школа готова встретить учащихся второго сентября Илья Московец © URA.RU Здание оснащено современными технологиями Илья Московец © URA.RU Все сделано для того, чтобы учащиеся могли развить свои креативные способности Илья Московец © URA.RU Актовый зал школы выдержан в голубых и бежевых тонах Илья Московец © URA.RU Учитель начальных классов продемонстрировала инновационные технологии Илья Московец © URA.RU Чиновники осмотрели спортивный зал и смогли оценить масштаб выполненных работ Илья Московец © URA.RU Школа готова на сто процентов Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В предстоящем учебном году новая школа №133 в Академическом районе Екатеринбурга распахнет свои двери для 1200 учащихся. Пятиэтажное здание на 100% готово к 1 сентября, и в преддверии Дня города корреспонденты с чиновниками посетили площадку, прогулялись по современным классам и задали вопросы мэру города Алексею Орлову. «Немного работ надо провести по благоустройству. Работники компании „Атомстройкомплекс“ справились с непростой задачей в канун главного праздника — Дня строителей. Хочу поблагодарить за этот подарок, который был сделан и Академическому району, и Екатеринбургу в канун Дня города. Школа долгожданная, самая современная. Это первое пятиэтажное общеобразовательное здание в нашем городе», — сказал Орлов. По словам мэра, уже определена специализация школы, которая расположена на улице Академика Ландау, 39Б (он отметил, что теперь для каждого нового здания, попадающего в статус системы образования, власти выбирают специализацию). Школа №133 будет носить звание креативного направления. «Это как раз ответ на запрос родителей, которые говорят, что школа должна быть современной. И самое главное для наших детей, которые сейчас растут креативными, мыслящими инновационно. Новое учебное пространство позволит эти навыки развивать», — считает он. Директор школы Мария Зорина рассказала присутствующим, что на первом этаже школы оборудовано современное арт-кафе вместо привычной столовой. «Все в соответствии с санитарными нормами. Эксперты по питанию были в школе, со всем оборудованием ознакомились», — добавила она. Чиновники осмотрели близлежащую территорию, прошлись по этажам школы и убедились в готовности нового здания принять учеников. Школа оснащена современным оборудованием, тремя спортивными залами, уличными площадками для начальных, средних и старших классов. Здесь и футбольное поле, и зал для легкой атлетики, и площадка воркаута, и класс единоборств — все возможности для развития способностей детей. Однако главной фишкой школы стал класс киноиндустрии. Эту дисциплину будут изучать дети с начальной скамьи. По словам мэра, ученики будут получать образование с учетом запросов сегодняшней экономики.