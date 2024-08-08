08 августа 2024

В Екатеринбурге построили первую пятиэтажную школу для креативных детей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание распахнет двери для 1200 учеников
Здание распахнет двери для 1200 учеников

В предстоящем учебном году новая школа №133 в Академическом районе Екатеринбурга распахнет свои двери для 1200 учащихся. Пятиэтажное здание на 100% готово к 1 сентября, и в преддверии Дня города корреспонденты с чиновниками посетили площадку, прогулялись по современным классам и задали вопросы мэру города Алексею Орлову.

«Немного работ надо провести по благоустройству. Работники компании „Атомстройкомплекс“ справились с непростой задачей в канун главного праздника — Дня строителей. Хочу поблагодарить за этот подарок, который был сделан и Академическому району, и Екатеринбургу в канун Дня города. Школа долгожданная, самая современная. Это первое пятиэтажное общеобразовательное здание в нашем городе», — сказал Орлов.

Чиновники вместе с директором школы и мэром города осмотрели новое здание
Чиновники вместе с директором школы и мэром города осмотрели новое здание

По словам мэра, уже определена специализация школы, которая расположена на улице Академика Ландау, 39Б (он отметил, что теперь для каждого нового здания, попадающего в статус системы образования, власти выбирают специализацию). Школа №133 будет носить звание креативного направления. «Это как раз ответ на запрос родителей, которые говорят, что школа должна быть современной. И самое главное для наших детей, которые сейчас растут креативными, мыслящими инновационно. Новое учебное пространство позволит эти навыки развивать», — считает он.

Директор школы Мария Зорина рассказала присутствующим, что на первом этаже школы оборудовано современное арт-кафе вместо привычной столовой. «Все в соответствии с санитарными нормами. Эксперты по питанию были в школе, со всем оборудованием ознакомились», — добавила она.

Чиновники осмотрели близлежащую территорию, прошлись по этажам школы и убедились в готовности нового здания принять учеников. Школа оснащена современным оборудованием, тремя спортивными залами, уличными площадками для начальных, средних и старших классов. Здесь и футбольное поле, и зал для легкой атлетики, и площадка воркаута, и класс единоборств — все возможности для развития способностей детей. Однако главной фишкой школы стал класс киноиндустрии. Эту дисциплину будут изучать дети с начальной скамьи. По словам мэра, ученики будут получать образование с учетом запросов сегодняшней экономики.

Алексею Орлову вручили подарок — картину
Алексею Орлову вручили подарок — картину
Так выглядит пространство арт-кафе
Так выглядит пространство арт-кафе
Здание возводила компания «Атомстройкомплекс»
Здание возводила компания «Атомстройкомплекс»
Школа готова встретить учащихся второго сентября
Школа готова встретить учащихся второго сентября
Здание оснащено современными технологиями
Здание оснащено современными технологиями
Все сделано для того, чтобы учащиеся могли развить свои креативные способности
Все сделано для того, чтобы учащиеся могли развить свои креативные способности
Актовый зал школы выдержан в голубых и бежевых тонах
Актовый зал школы выдержан в голубых и бежевых тонах
Учитель начальных классов продемонстрировала инновационные технологии
Учитель начальных классов продемонстрировала инновационные технологии
Чиновники осмотрели спортивный зал и смогли оценить масштаб выполненных работ
Чиновники осмотрели спортивный зал и смогли оценить масштаб выполненных работ
Школа готова на сто процентов
Школа готова на сто процентов

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В предстоящем учебном году новая школа №133 в Академическом районе Екатеринбурга распахнет свои двери для 1200 учащихся. Пятиэтажное здание на 100% готово к 1 сентября, и в преддверии Дня города корреспонденты с чиновниками посетили площадку, прогулялись по современным классам и задали вопросы мэру города Алексею Орлову. «Немного работ надо провести по благоустройству. Работники компании „Атомстройкомплекс“ справились с непростой задачей в канун главного праздника — Дня строителей. Хочу поблагодарить за этот подарок, который был сделан и Академическому району, и Екатеринбургу в канун Дня города. Школа долгожданная, самая современная. Это первое пятиэтажное общеобразовательное здание в нашем городе», — сказал Орлов. По словам мэра, уже определена специализация школы, которая расположена на улице Академика Ландау, 39Б (он отметил, что теперь для каждого нового здания, попадающего в статус системы образования, власти выбирают специализацию). Школа №133 будет носить звание креативного направления. «Это как раз ответ на запрос родителей, которые говорят, что школа должна быть современной. И самое главное для наших детей, которые сейчас растут креативными, мыслящими инновационно. Новое учебное пространство позволит эти навыки развивать», — считает он. Директор школы Мария Зорина рассказала присутствующим, что на первом этаже школы оборудовано современное арт-кафе вместо привычной столовой. «Все в соответствии с санитарными нормами. Эксперты по питанию были в школе, со всем оборудованием ознакомились», — добавила она. Чиновники осмотрели близлежащую территорию, прошлись по этажам школы и убедились в готовности нового здания принять учеников. Школа оснащена современным оборудованием, тремя спортивными залами, уличными площадками для начальных, средних и старших классов. Здесь и футбольное поле, и зал для легкой атлетики, и площадка воркаута, и класс единоборств — все возможности для развития способностей детей. Однако главной фишкой школы стал класс киноиндустрии. Эту дисциплину будут изучать дети с начальной скамьи. По словам мэра, ученики будут получать образование с учетом запросов сегодняшней экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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