Федеральный министр откроет школу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Уктусе откроется новая школа №300
В открытии школы №300 на Рощинской (Уктус) в Екатеринбурге будет присутствовать глава МЧС России Александр Куренков. Об этом на совещании в мэрии заявил глава города Алексей Орлов.
«У нас ожидается участие министра МЧС России в открытии этой [300-й] школы», — анонсировал мэр. Эта школа важна тем, что на ее базе появится региональный ресурсный центр по внедрению новой образовательной программы «Основы безопасности и защиты родины» (вместо предмета ОБЖ). Этот центр будет готовить учеников и педагогов.
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