14 августа 2024

Федеральный министр откроет школу в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по строящимся объектам. Екатеринбург, строительство школы, школа300
В Екатеринбурге на Уктусе откроется новая школа №300 Фото:

В открытии школы №300 на Рощинской (Уктус) в Екатеринбурге будет присутствовать глава МЧС России Александр Куренков. Об этом на совещании в мэрии заявил глава города Алексей Орлов.

«У нас ожидается участие министра МЧС России в открытии этой [300-й] школы», — анонсировал мэр. Эта школа важна тем, что на ее базе появится региональный ресурсный центр по внедрению новой образовательной программы «Основы безопасности и защиты родины» (вместо предмета ОБЖ). Этот центр будет готовить учеников и педагогов.

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В открытии школы №300 на Рощинской (Уктус) в Екатеринбурге будет присутствовать глава МЧС России Александр Куренков. Об этом на совещании в мэрии заявил глава города Алексей Орлов. «У нас ожидается участие министра МЧС России в открытии этой [300-й] школы», — анонсировал мэр. Эта школа важна тем, что на ее базе появится региональный ресурсный центр по внедрению новой образовательной программы «Основы безопасности и защиты родины» (вместо предмета ОБЖ). Этот центр будет готовить учеников и педагогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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