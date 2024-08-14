Федеральный министр откроет школу в Екатеринбурге

15 августа 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге на Уктусе откроется новая школа №300 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В открытии школы №300 на Рощинской (Уктус) в Екатеринбурге будет присутствовать глава МЧС России Александр Куренков. Об этом на совещании в мэрии заявил глава города Алексей Орлов. «У нас ожидается участие министра МЧС России в открытии этой [300-й] школы», — анонсировал мэр. Эта школа важна тем, что на ее базе появится региональный ресурсный центр по внедрению новой образовательной программы «Основы безопасности и защиты родины» (вместо предмета ОБЖ). Этот центр будет готовить учеников и педагогов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В открытии школы №300 на Рощинской (Уктус) в Екатеринбурге будет присутствовать глава МЧС России Александр Куренков. Об этом на совещании в мэрии заявил глава города Алексей Орлов. «У нас ожидается участие министра МЧС России в открытии этой [300-й] школы», — анонсировал мэр. Эта школа важна тем, что на ее базе появится региональный ресурсный центр по внедрению новой образовательной программы «Основы безопасности и защиты родины» (вместо предмета ОБЖ). Этот центр будет готовить учеников и педагогов.