В Тюмени ввели новую льготу на бесплатную стоянку на платных парковках

В Тюмени разрешили бесплатно оставлять машины каршеринга на платных парковках. Такое решение принял мэр города Максим Афанасьев, внеся изменения в постановление администрации города.
«Размещение транспортных средств на машино-местах платных парковок является платным, за исключением бесплатного размещения транспортных средств, предоставляемых в рамках услуги каршеринга, включенных в реестр транспортных средств, предоставляемых в рамках услуги каршеринга.», — говорится в документе, подписанном Максимом Афанасьевым.
Таким образом, список тех, кто может бесплатно пользоваться городскими платными парковками пополнился. В реестре также значатся инвалиды, многодетные, почетные жители, герои РФ, члены семьи умерших участников СВО, машины экстренных и оперативных служб, а также электромобили.
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В Тюмени разрешили бесплатно оставлять машины каршеринга на платных парковках. Такое решение принял мэр города Максим Афанасьев, внеся изменения в постановление администрации города. «Размещение транспортных средств на машино-местах платных парковок является платным, за исключением бесплатного размещения транспортных средств, предоставляемых в рамках услуги каршеринга, включенных в реестр транспортных средств, предоставляемых в рамках услуги каршеринга.», — говорится в документе, подписанном Максимом Афанасьевым. Таким образом, список тех, кто может бесплатно пользоваться городскими платными парковками пополнился. В реестре также значатся инвалиды, многодетные, почетные жители, герои РФ, члены семьи умерших участников СВО, машины экстренных и оперативных служб, а также электромобили.