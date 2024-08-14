14 августа 2024

В Тюмени ввели новую льготу на бесплатную стоянку на платных парковках

В Тюмени машины каршеринга разрешили бесплатно оставлять на платных парковках
© Служба новостей «URA.RU»
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Платные парковки. Тюмень, платная парковка, парковка платная
Арендованные автомобили теперь можно безвозмездно оставить на платной парковке Фото:

В Тюмени разрешили бесплатно оставлять машины каршеринга на платных парковках. Такое решение принял мэр города Максим Афанасьев, внеся изменения в постановление администрации города.

«Размещение транспортных средств на машино-местах платных парковок является платным, за исключением бесплатного размещения транспортных средств, предоставляемых в рамках услуги каршеринга, включенных в реестр транспортных средств, предоставляемых в рамках услуги каршеринга.», — говорится в документе, подписанном Максимом Афанасьевым.

Таким образом, список тех, кто может бесплатно пользоваться городскими платными парковками пополнился. В реестре также значатся инвалиды, многодетные, почетные жители, герои РФ, члены семьи умерших участников СВО, машины экстренных и оперативных служб, а также электромобили.

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В Тюмени разрешили бесплатно оставлять машины каршеринга на платных парковках. Такое решение принял мэр города Максим Афанасьев, внеся изменения в постановление администрации города. «Размещение транспортных средств на машино-местах платных парковок является платным, за исключением бесплатного размещения транспортных средств, предоставляемых в рамках услуги каршеринга, включенных в реестр транспортных средств, предоставляемых в рамках услуги каршеринга.», — говорится в документе, подписанном Максимом Афанасьевым. Таким образом, список тех, кто может бесплатно пользоваться городскими платными парковками пополнился. В реестре также значатся инвалиды, многодетные, почетные жители, герои РФ, члены семьи умерших участников СВО, машины экстренных и оперативных служб, а также электромобили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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