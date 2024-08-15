Челябинцам показали ход строительства университетского кампуса. Видео

В Челябинске реализуется второй этап строительства университетского кампуса
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , кампус юургу, проект кампуса
Проект строительства включает три этапа Фото:

В Челябинске реализуется второй этап проекта строительства нового межуниверситетского кампуса, который включает возведение шести гостиниц для студентов и преподавателей. Планируется также строительство учебно-научного комплекса и многофункционального конференц-зала, сообщил губернатор челябинской области Алексей Текслер.

«Первый этап — две гостиницы для наших студентов — завершен. Уже скоро сюда заселятся первые студенты», — отметил Текслер. В рамках второго этапа предусмотрено возведение шести гостиниц для размещения студентов и преподавателей. Третьим этапом планируется создать учебно-научный комплекс и многофункциональный конференц-зал.

Кампус не только предоставит новые учебные помещения, но и станет центром научных исследований и разработок благодаря созданию более сорока новых лабораторий. Работа над проектом ведется совместно с университетами, партнерами и ведущими предприятиями региона для обеспечения студентов максимальными образовательными возможностями.

С территорией кампуза уже ознакомились студенты и преподаватели, часть из них заселятся в корпуса уже в этом учебном году. Кампус будет работать в интересах семи вузов региона.

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В Челябинске реализуется второй этап проекта строительства нового межуниверситетского кампуса, который включает возведение шести гостиниц для студентов и преподавателей. Планируется также строительство учебно-научного комплекса и многофункционального конференц-зала, сообщил губернатор челябинской области Алексей Текслер. «Первый этап — две гостиницы для наших студентов — завершен. Уже скоро сюда заселятся первые студенты», — отметил Текслер. В рамках второго этапа предусмотрено возведение шести гостиниц для размещения студентов и преподавателей. Третьим этапом планируется создать учебно-научный комплекс и многофункциональный конференц-зал. Кампус не только предоставит новые учебные помещения, но и станет центром научных исследований и разработок благодаря созданию более сорока новых лабораторий. Работа над проектом ведется совместно с университетами, партнерами и ведущими предприятиями региона для обеспечения студентов максимальными образовательными возможностями. С территорией кампуза уже ознакомились студенты и преподаватели, часть из них заселятся в корпуса уже в этом учебном году. Кампус будет работать в интересах семи вузов региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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