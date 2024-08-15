Челябинцам показали ход строительства университетского кампуса. Видео

В Челябинске реализуется второй этап строительства университетского кампуса

15 августа 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Проект строительства включает три этапа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске реализуется второй этап проекта строительства нового межуниверситетского кампуса, который включает возведение шести гостиниц для студентов и преподавателей. Планируется также строительство учебно-научного комплекса и многофункционального конференц-зала, сообщил губернатор челябинской области Алексей Текслер. «Первый этап — две гостиницы для наших студентов — завершен. Уже скоро сюда заселятся первые студенты», — отметил Текслер. В рамках второго этапа предусмотрено возведение шести гостиниц для размещения студентов и преподавателей. Третьим этапом планируется создать учебно-научный комплекс и многофункциональный конференц-зал. Кампус не только предоставит новые учебные помещения, но и станет центром научных исследований и разработок благодаря созданию более сорока новых лабораторий. Работа над проектом ведется совместно с университетами, партнерами и ведущими предприятиями региона для обеспечения студентов максимальными образовательными возможностями. С территорией кампуза уже ознакомились студенты и преподаватели, часть из них заселятся в корпуса уже в этом учебном году. Кампус будет работать в интересах семи вузов региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске реализуется второй этап проекта строительства нового межуниверситетского кампуса, который включает возведение шести гостиниц для студентов и преподавателей. Планируется также строительство учебно-научного комплекса и многофункционального конференц-зала, сообщил губернатор челябинской области Алексей Текслер. «Первый этап — две гостиницы для наших студентов — завершен. Уже скоро сюда заселятся первые студенты», — отметил Текслер. В рамках второго этапа предусмотрено возведение шести гостиниц для размещения студентов и преподавателей. Третьим этапом планируется создать учебно-научный комплекс и многофункциональный конференц-зал. Кампус не только предоставит новые учебные помещения, но и станет центром научных исследований и разработок благодаря созданию более сорока новых лабораторий. Работа над проектом ведется совместно с университетами, партнерами и ведущими предприятиями региона для обеспечения студентов максимальными образовательными возможностями. С территорией кампуза уже ознакомились студенты и преподаватели, часть из них заселятся в корпуса уже в этом учебном году. Кампус будет работать в интересах семи вузов региона.