В Челябинске реализуется второй этап проекта строительства нового межуниверситетского кампуса, который включает возведение шести гостиниц для студентов и преподавателей. Планируется также строительство учебно-научного комплекса и многофункционального конференц-зала, сообщил губернатор челябинской области Алексей Текслер.
«Первый этап — две гостиницы для наших студентов — завершен. Уже скоро сюда заселятся первые студенты», — отметил Текслер. В рамках второго этапа предусмотрено возведение шести гостиниц для размещения студентов и преподавателей. Третьим этапом планируется создать учебно-научный комплекс и многофункциональный конференц-зал.
Кампус не только предоставит новые учебные помещения, но и станет центром научных исследований и разработок благодаря созданию более сорока новых лабораторий. Работа над проектом ведется совместно с университетами, партнерами и ведущими предприятиями региона для обеспечения студентов максимальными образовательными возможностями.
С территорией кампуза уже ознакомились студенты и преподаватели, часть из них заселятся в корпуса уже в этом учебном году. Кампус будет работать в интересах семи вузов региона.
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