Мэрия: в Екатеринбурге рекордно мало безработных

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Клипарт по теме Безработица. Екатеринбург, безработица, поиск работы, объявления, вакансии
Безработица в Екатеринбурге преодолела исторический минимум, считает Дмитрий Ноженко Фото:

В Екатеринбурге активно снижается число безработных. Об этом на заседании коллегии администрации заявил замглавы города Дмитрий Ноженко. Число безработных сократилось до 1600 человек, передает корреспондент URA.RU.

«Безработица в Екатеринбурге еще год назад достигла исторического минимума. И продолжает снижаться. По состоянию на 1 августа 2024 года уровень регистрируемой безработицы составляет 0,21% в численности экономически активного населения. Количество зарегистрированных безработных сократилось до 1600 человек», — рассказал Дмитрий Ноженко.

Он добавил, что «заявленная потребность организаций в работниках составляет 13,5% вакансий на одного безработного» У нас в целом зарегистрированы 21694 вакансии», — отметил Ноженко.

Ранее о снижении уровня безработицы в УрФО сообщал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. По данным на июнь 2024 года, в службах занятости было зарегистрировано 23,6 тысяч человек. Что, по словам Якушева, в восемь раз ниже заявленной работодателями потребности.

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В Екатеринбурге активно снижается число безработных. Об этом на заседании коллегии администрации заявил замглавы города Дмитрий Ноженко. Число безработных сократилось до 1600 человек, передает корреспондент URA.RU. «Безработица в Екатеринбурге еще год назад достигла исторического минимума. И продолжает снижаться. По состоянию на 1 августа 2024 года уровень регистрируемой безработицы составляет 0,21% в численности экономически активного населения. Количество зарегистрированных безработных сократилось до 1600 человек», — рассказал Дмитрий Ноженко. Он добавил, что «заявленная потребность организаций в работниках составляет 13,5% вакансий на одного безработного» У нас в целом зарегистрированы 21694 вакансии», — отметил Ноженко. Ранее о снижении уровня безработицы в УрФО сообщал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. По данным на июнь 2024 года, в службах занятости было зарегистрировано 23,6 тысяч человек. Что, по словам Якушева, в восемь раз ниже заявленной работодателями потребности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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