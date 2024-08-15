Мэрия: в Екатеринбурге рекордно мало безработных

15 августа 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Безработица в Екатеринбурге преодолела исторический минимум, считает Дмитрий Ноженко Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге активно снижается число безработных. Об этом на заседании коллегии администрации заявил замглавы города Дмитрий Ноженко. Число безработных сократилось до 1600 человек, передает корреспондент URA.RU. «Безработица в Екатеринбурге еще год назад достигла исторического минимума. И продолжает снижаться. По состоянию на 1 августа 2024 года уровень регистрируемой безработицы составляет 0,21% в численности экономически активного населения. Количество зарегистрированных безработных сократилось до 1600 человек», — рассказал Дмитрий Ноженко. Он добавил, что «заявленная потребность организаций в работниках составляет 13,5% вакансий на одного безработного» У нас в целом зарегистрированы 21694 вакансии», — отметил Ноженко. Ранее о снижении уровня безработицы в УрФО сообщал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. По данным на июнь 2024 года, в службах занятости было зарегистрировано 23,6 тысяч человек. Что, по словам Якушева, в восемь раз ниже заявленной работодателями потребности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге активно снижается число безработных. Об этом на заседании коллегии администрации заявил замглавы города Дмитрий Ноженко. Число безработных сократилось до 1600 человек, передает корреспондент URA.RU. «Безработица в Екатеринбурге еще год назад достигла исторического минимума. И продолжает снижаться. По состоянию на 1 августа 2024 года уровень регистрируемой безработицы составляет 0,21% в численности экономически активного населения. Количество зарегистрированных безработных сократилось до 1600 человек», — рассказал Дмитрий Ноженко. Он добавил, что «заявленная потребность организаций в работниках составляет 13,5% вакансий на одного безработного» У нас в целом зарегистрированы 21694 вакансии», — отметил Ноженко. Ранее о снижении уровня безработицы в УрФО сообщал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. По данным на июнь 2024 года, в службах занятости было зарегистрировано 23,6 тысяч человек. Что, по словам Якушева, в восемь раз ниже заявленной работодателями потребности.